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Spokeo創辦人:重視數據自主權

記者張庭瑜╱洛杉磯報導
搜尋引擎業者Spokeo共同創辦人兼執行長湯京曄呼籲大家重視數據自主權和所有權。（記者張庭瑜╱攝影）
搜尋引擎業者Spokeo共同創辦人兼執行長湯京曄呼籲大家重視數據自主權和所有權。（記者張庭瑜╱攝影）

搜尋引擎業者Spokeo共同創辦人兼執行長湯京曄在「人工智慧與我」(AI and Me)，講座中分享了他對公司和整個身分認證行業的見解，他解釋，雖然許多人認為他們擁有自己的個人數據，但事實上，大部分的個人數據都由第三方控制。他呼籲大家重視數據自主權和所有權的問題。

Spokeo自2006年成立以來，已發展成一家在人才情報服務行業占據領先地位的企業，目前管理著約160億條紀錄。

湯京曄強調了在當今社會中身分的重要性，他指出：「身分是一個極為複雜的問題，它不僅涉及到個人資料，還包括存在的哲學問題和存取控制等多個方面。」

談及身分市場，湯京曄透露，美國的身分市場價值高達500億美元，他認為這是一個擁有巨大潛力的市場。他提到，在進行在線購物、開設銀行帳戶或進行就業篩選時，身分驗證都起著至關重要的作用。

湯京曄還談到了自我主權身分的概念，這是一種讓個人能夠控制和管理自己身分資料的新模式。隨著大數據、人工智慧、機器學習和資料整合等技術的快速發展，人們站在一個資訊科技的重要節點上，不斷尋求回答「我們是誰」的問題。

在探討身分認證的層面上，存取控制顯得尤為重要。通過身分驗證、授權和審計等方法，能夠確保個人隱私和數據安全的同時，也讓正確的人員能夠獲得訪問權限。人工智慧在這一領域發揮了巨大的作用，協助防範和檢測未經授權的訪問和網路攻擊。

展望未來，身分認證將變得更加智能和安全。人工智慧將使民眾能夠在數位世界中實現自助身分管理，讓交易變得更加可靠。這不僅將增強個人資訊的保護，也將推動社會向更加安全、透明的方向發展。隨著技術的不斷進步，民眾有望進入一個更加公平、高效的數字時代。

人工智慧 檢測 就業

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