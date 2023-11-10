聖瑪利諾華協慈善晚會 熱鬧非凡
聖瑪利諾華人協會（Chinese Club of San Marino）日前在聖蓋博喜來登酒店舉行年度慈善晚會，為聖瑪利諾學區及社區籌款。 當晚歌舞表演、競拍募款熱鬧非凡，近千名社區居民、政要、市府及學區官員共襄盛舉。
一年一度的華協慈善晚宴是聖市最重要的活動之一，為學區教育、課外活動、社區事務籌措經費。今年晚會的主題是「繼續跳舞」（Keep On Dancing），晚會籌畫主席伍樺介紹，「繼續跳舞」意為永不止步、繼續前行，旨在傳遞一種充滿正能量的態度。節目安排特意設置中西交替出場順序，體現不同文化的完美融合。
晚會特別設置慈善抽獎環節，但幸運的獲獎者卻選擇將獎金捐給華協，贏得現場一片掌聲。慈善競拍環節也是高潮不斷，其中最受歡迎的拍品，是由聖市消防局為孩子準備的生日派對，不少家長們競相出價。當晚，最高的一筆捐款來自University Sunlight Foundation，其幕後贊助者Josephine葉透過華協將2萬元善款直接捐贈給聖市警察局和消防局，用於加強社區治安。
2023年會長陳秋昌表示，今年華協舉辦第一屆春節遊園會，以這種方式傳達多元、公平和包容理念，使近4000名居民切身感受到溫馨和諧的社區氣氛，驅散農曆新年仇恨事件帶來的陰霾。此外，華協還在今年首次創建捐贈基金（endowment），以確保華協資產受到更完善地監管和保護，同時也能產生額外投資收益，最大限度地發揮善款價值。
即將上任的新任會長許嗣堯（Se-Yao Hsu）時隔多年再度接任，他感歎，華協自1979年成立以來，從最初作為少數族裔團體幫助華人融入主流社會、承當華人與社區各方溝通的橋樑，到如今為學區、社區籌措經費，已然成為社區的重要支柱力量，多年的付出與成果大家有目共睹。
晚會上，聯邦眾議員趙美心、加州眾議員方樹強、洛杉磯縣政委員巴格（Kathryn Barger）、蒙特利公園市議員饒影凡等政要蒞臨現場支持。自小在聖市長大的「奪槍英雄」蔡班達，也在年會現身。駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀欽耀，在會上見證兩任會長的交接儀式。
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