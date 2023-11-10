聖瑪利諾華協慈善晚會 熱鬧非凡

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀欽耀見證了兩任會長的交接儀式。（聖瑪利諾華人協會提供）

聖瑪利諾華人 協會（Chinese Club of San Marino）日前在聖蓋博喜來登酒店舉行年度慈善晚會，為聖瑪利諾學區 及社區籌款。 當晚歌舞表演、競拍募款熱鬧非凡，近千名社區居民、政要、市府及學區官員共襄盛舉。

一年一度的華協慈善晚宴是聖市最重要的活動之一，為學區教育、課外活動、社區事務籌措經費。今年晚會的主題是「繼續跳舞」（Keep On Dancing），晚會籌畫主席伍樺介紹，「繼續跳舞」意為永不止步、繼續前行，旨在傳遞一種充滿正能量的態度。節目安排特意設置中西交替出場順序，體現不同文化的完美融合。

晚會特別設置慈善抽獎環節，但幸運的獲獎者卻選擇將獎金捐給華協，贏得現場一片掌聲。慈善競拍環節也是高潮不斷，其中最受歡迎的拍品，是由聖市消防局為孩子準備的生日派對，不少家長們競相出價。當晚，最高的一筆捐款來自University Sunlight Foundation，其幕後贊助者Josephine葉透過華協將2萬元善款直接捐贈給聖市警察局和消防局，用於加強社區治安。

2023年會長陳秋昌表示，今年華協舉辦第一屆春節遊園會，以這種方式傳達多元、公平和包容理念，使近4000名居民切身感受到溫馨和諧的社區氣氛，驅散農曆新年仇恨事件帶來的陰霾。此外，華協還在今年首次創建捐贈基金（endowment），以確保華協資產受到更完善地監管和保護，同時也能產生額外投資收益，最大限度地發揮善款價值。

即將上任的新任會長許嗣堯（Se-Yao Hsu）時隔多年再度接任，他感歎，華協自1979年成立以來，從最初作為少數族裔團體幫助華人融入主流社會、承當華人與社區各方溝通的橋樑，到如今為學區、社區籌措經費，已然成為社區的重要支柱力量，多年的付出與成果大家有目共睹。