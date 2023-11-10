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開發經濟型住宅14南加計畫 獲撥款4500萬元

記者楊青／綜合報導
洛杉磯縣、橙縣和河濱縣14個具創意性房屋發展項目獲得4500萬元聯邦輔助性撥款，開發當地經濟型住宅，緩解南加高房價、經濟型住房少問題。（記者楊青/攝影）
洛杉磯縣、橙縣和河濱縣14個具創意性房屋發展項目獲得4500萬元聯邦輔助性撥款，開發當地經濟型住宅，緩解南加高房價、經濟型住房少問題。（記者楊青/攝影）

南加州政府協會（SCAG）區域委員會批准撥款4500萬元，支持南加14項具創意性的房屋發展計畫，開發當地經濟型住宅，緩解南加高房價、經濟型住房少問題。

SCAG執行主任Kome Ajise表示，這些資金是根據聯邦資助的2021年區域早期行動計畫（Regional Early Action Planning of 2021）撥款進行的第四次資金再分配。加州住房和社區發展部2023年正式向SCAG授予2.46億元的房屋發展撥款，期望通過加強州、地區和地方實體之間的合作，加速實現住房目標和氣候標準的承諾。項目主要為支持住房信託基金、社區土地信託和催化基金的計畫級投資提供扶持和獎勵。

此次獲得獎勵的機構分布在洛杉磯縣、橙縣和河濱縣。其中洛縣的12個機構為：門戶城市經濟適用住宅信託基金（Gateway Cities Affordable Housing Trust），獲500萬元，為城市經濟適用住宅預開發費用提供低利率貸款，該資助預期包括三個經濟適用房發展項目，到2028年可提供679套經濟適用房；聖蓋博谷地區住房信託基金（San Gabriel Valley Regional Housing Trust），獲500萬元，

以擴大現有的循環貸款計畫，為經濟適用房專案提供短期開發前資金，預期成果包括增加最多三個項目和75至100套經濟適用房；

Century Affordable Development Inc.催化發展基金，獲500萬元，創建零息短期開發前貸款計畫，通過減少軟債務來降低經濟適用住房項目的開發成本，預期成果包括六個項目和568套經濟適用房。

洛杉磯大都會交通局環境整治住房加速基金獲500萬元，對轄區内21個地點進行可用土地和可負擔和混合收入開發場地修復評估，預期協助洛縣實現到2031年建造1萬套新住房目標，其中5000套為經濟適用房。

優居計畫（Housing of Merit）經濟適用房催化劑基金獲70萬元，期望吸引私人慈善捐助開發經濟適用房，預期成果包括到2028年新建750套經濟適用房；洛縣經濟適用住房解決方案機構（LACAHSA），獲66萬元，為洛縣聯合權力機構制定項目模型和戰略計畫提供助力。

河濱縣此次唯一獲得扶持的機構是穆列塔市住房管理局，獲410萬元，為經濟適用房專案提供缺口融資。

洛杉磯縣、橙縣和河濱縣14個具創意性房屋發展項目獲得4500萬元聯邦輔助性撥款，...
洛杉磯縣、橙縣和河濱縣14個具創意性房屋發展項目獲得4500萬元聯邦輔助性撥款，開發當地經濟型住宅，緩解南加高房價、經濟型住房少。（記者楊青/攝影）

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