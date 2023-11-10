精英獅子會青少年和平海報賽 勇於夢想

洛杉磯精英獅子會「國際和平海報比賽」日前揭曉，獅子會負責人與評委合影留念。（精英獅子會提供）

洛杉磯 精英獅子會青少年「國際和平海報比賽」日前揭曉。來自河濱縣坦密庫拉（Temecula）、洛杉磯縣核桃 和聖瑪利諾學區 的三名學生在近40名參賽選手中，以創意設計勇奪冠、亞、季軍，並獲得獎金鼓勵。其中冠軍獲得者將代表精英獅子會角逐11月的國際獅子會大區賽。

2023-2024年度國際獅子會「國際和平海報比賽」比賽主題是「勇於夢想（Dare to Dream）」。來自南加各地38位選手的創作作品，讓當天蒙地貝婁比賽評比現場蓬蓽生輝。精英獅子會第三副會長Millie陳、Diana趙召集並主持當天活動。洛杉磯精英獅子會會長Johnny Chang表示，每位青少年都有夢想，他們比成人更能公開表達這種感覺，今年國際獅子會邀請少年兒童以繪畫和海報形式，展現心中的美好願望。

本屆比賽從9月初開始徵集，共有44名學生報名，收到38件參賽作品，經過四位專家現場評審，第一名由坦密庫拉谷聯合學區Vail Ranch中學Yutong（Melody）Gong獲得 ；第二名是核桃谷聯合學區Suzanne中學學生Zoe O-Ching Ng；第三名是聖瑪利諾學區Huntington中學學生Sophia Sun。