洛城新語／遊民與遊行考驗APEC峰會

萬眾矚目的亞太經濟合作組織(APEC )峰會來臨。舊金山 上一次舉辦大型國際會議是1951年，49個國家在這裡簽署著名的「舊金山和約」，宣告第二次世界大戰亞太戰場的戰爭正式結束。時隔72年後，舊金山再次成為亞太政治與經濟主舞台。

舊金山向來以美麗景觀、多元文化和豐富美食而聞名，每年吸引眾多世界各地遊客。但是舊金山近年來遊民 問題嚴重，幾乎成了城市的另類「名片」。APEC峰會期間，舊金山市府將以怎樣方式來處理遊民問題，成為外界關注焦點。

雖然全美乃至世界各大城市都存在遊民問題，但是舊金山的遊民問題與吸毒販毒及犯罪結合，更為突出。讓APEC與會國際賓客和媒體看到田德隆街頭遊民帳篷林立和滿地注射針頭，畢竟不是光彩的事。按照一般想法，舊金山市一定會在APEC峰會期間大力整理政治遊民營地。

市府方面確實在努力。但是目前得到的消息是，舊金山市府在APEC峰會期間不會有特別的清理遊民營區計畫。一方面是因為市府沒有為APEC峰會特別設置遊民收容所的預算。另一方面，美國聯邦法律規定，政府如果不能為遊民提供足夠庇護床位，就不能強行拆除遊民露營地。

因為存在這些限制，舊金山能做的實在有限。主要的變化就是能為遊民增加至少30個收容床位。而且這還得益於APEC峰會剛好遇上附近地區啟動冬季收容計畫。此外，從今年冬季到明年初舊金山可為遊民增加300個收容床位。但是其中有多少能在APEC峰會期間派上用場，尚不清楚。

舊金山警察局也表示，會按照平常方式清理會場周圍的遊民營地，但是不會進行大掃蕩。因此APEC期間，舊金山遊民問題不會有顯著改善。

舊金山在遊民問題上「無為而治」，往往令許多華人，尤其是來自大陸華人感到不解，並拿中國舉辦國際會議的情形來進行對比。確實，中國辦國際型活動最捨得投入，僅在今年，就已經舉辦了中亞國家峰會、成都大學生運動會、杭州亞運會、一帶一路峰會等國際大會。每一次都是美輪美奐、光鮮亮麗，給人留下深刻印象。

但國情不同，舊金山舉辦APEC峰會的經費都要自己籌集，而不能從市政預算撥出。

除了遊民之外，參加APEC的國際來賓還將看到舊金山街頭許多遊行抗議活動。可以預見，若習近平屆時真赴會，將引來大批歡迎與抗議人潮，甚至表達訴求的各路團體聚集在金山街頭。

全世界都在關注，舊金山怎樣確保大量遊行抗議以和平方式進行、保障APEC峰會安全，同時也保障言論自由，這是對舊金山警方和其他執法機構的考驗。