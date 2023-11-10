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選舊金山推進美中交流 葉倫：最適合

記者劉先進／舊金山報導
美國財政部長葉倫（右）9日在舊金山與中國副總理何立峰（左）會面，雙方將舉行為期兩天的會談。（記者劉先進╱攝影）
美國財政部長葉倫（右）9日在舊金山與中國副總理何立峰（左）會面，雙方將舉行為期兩天的會談。（記者劉先進╱攝影）

美國財政部長葉倫9日在舊金山與中國副總理何立峰會面，雙方舉行為期兩天的會談。葉倫除了提到不希望兩國經濟脫鉤之外，她也強調選擇在舊金山推動美中深化交流最適合。

美國財政部長葉倫9日在舊金山與中國副總理何立峰會面，雙方將舉行為期兩天的會談。（...
美國財政部長葉倫9日在舊金山與中國副總理何立峰會面，雙方將舉行為期兩天的會談。（記者劉先進／攝影）

葉倫說，她一生的大部分時間都在舊金山灣區度過，並視為灣區為第二故鄉。在灣區，美國與亞洲的聯繫顯而易見，像舊金山充滿活力的華埠。她認為在這裡推進美中兩國深化交流方面再合適不過。一年前，拜登總統和習主席舉行首次會晤。今年7月，她前往北京，與李強總理、何立峰和其他官員進行為期兩天的廣泛正式會談。

她強調，最近幾周，美國財政部、中國財政部和中國人民銀行之間的副部級經濟和財政工作組舉行會議。「我希望在這個堅實的基礎上，在接下來的兩天內，進行開放和實質性的討論。

葉倫表示，美國並不希望與中國脫鉤，兩國經濟完全分離，將給雙方乃至全世界帶來災難性...
葉倫表示，美國並不希望與中國脫鉤，兩國經濟完全分離，將給雙方乃至全世界帶來災難性的經濟後果。（記者劉先進／攝影）

葉倫說，當美方對一些具體的經濟行為感到擔憂時，比如對哪些阻礙美國公司和工人在平等的基礎上競爭的行為，「會直接向對方表達。」

葉倫說，雙方還將進一步討論以國家安全目的使用經濟工具的問題。美國將繼續採取有針對性的行動，保護自身和盟國的國家安全。「但我們也致力於就這些行動進行明確溝通，以防止任何誤解或誤判。我們樂意接受更清晰地瞭解中國的想法和行動。」

中國副總理何立峰說，希望美中關係重返巴厘島，通往舊金山，回到健康穩定軌道上。（記...
中國副總理何立峰說，希望美中關係重返巴厘島，通往舊金山，回到健康穩定軌道上。（記者劉先進╱攝影）

何立峰說，和葉倫兩人在北京見面深入討論，對話具有建設性，有利於推進兩國元首的共識。之後中美先後成立經濟工作組和財政工作組。

何說：「今天的會議，在我們北京會談的基礎上，進一步討論全球及中美兩國經濟或金融領域的相關議題，就中國經濟領域的重點關切交流，為兩國企業創造更好的投資和營商環境，以更有利、更有效的舉措，推進中美經貿關係務實向前發展。」

葉倫 舊金山 北京

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