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南加華裔媽媽風采大賽 綻放美麗

記者張宏／洛杉磯報導
位於橙縣南海岸廣場的美國百貨商店Bloomingdale為加州華裔媽媽風采大賽提供服裝和造型。（主辦方提供）
位於橙縣南海岸廣場的美國百貨商店Bloomingdale為加州華裔媽媽風采大賽提供服裝和造型。（主辦方提供）

位於橙縣南海岸廣場的美國百貨商店Bloomingdale支持加州華裔媽媽風采大賽，為數十名華裔媽媽提供服裝造型幫助，讓華人女性突破自己，綻放美麗。

在南海岸的Bloomingdale商場日前舉辦加州華裔媽媽風采大賽初賽和記者會，電視劇「情深深雨濛蒙」可雲的扮演者徐露、導演姜凱陽等人擔任評委，從形象、言談、舉止等多方面為媽媽們打分。Bloomingdale的市場和特別活動部門代表Leahann Miller與銷售和才能發展部門負責人Melody Yu出席記者會。Leahann Miller表示，很高興能為參與比賽的華人媽媽們提供各式禮服和服裝，期待未來的半決賽和決賽，大家能展示不同的美麗。

Melody Yu表示，商場很希望參與到多元社區文化活動，希望通過這次合作能帶給亞裔社區更多積極信息，期待活動能圓滿舉行。

比賽中媽媽們所穿的服裝和搭配均出自Bloomingdale個人搭配師韓冰之手。她說，原來在商場的國際部，主要服務中國遊客，她很了解華人的審美和特質。這次是Bloomingdale首次和華人社區合作，相比其他族裔，華人審美相對含蓄，但是在比賽或社交場合，亮麗的顏色能讓人更加容光煥發脫穎而出，她推薦華人媽媽們嘗試如中國紅、寶藍色、金色、深紫色和翠綠色這些顏色，且根據她們身材和氣質挑選長裙、禮服和褲裝等多個款式。

她說，平日她會為忙碌的客人挑選節日禮物和服裝採買，其中也有一些華人客人。馬上要進入假日，大家可來Bloomingdale選購節日禮物，她推薦一套陶瓷筷子禮盒，價格合理且很適合在節日送給華人家庭。

大賽主席Vivian羅表示，活動有70多名華人媽媽報名，且多數集中在爾灣地區，這些媽媽來自各行各業，有全職媽媽，也有從事地產、牙醫、餐飲、投資等多個行業。舉辦活動的目的不是單純選美，而是為華人媽媽提供展示舞台，讓她們可分享自己的故事激勵更多的媽媽，拓展社交，也能藉此機會突破和挑戰自己。

評審團隊合影。（記者張宏／攝影）
評審團隊合影。（記者張宏／攝影）
位於橙縣南海岸廣場的美國百貨商店Bloomingdale支持加州華裔媽媽風采大賽...
位於橙縣南海岸廣場的美國百貨商店Bloomingdale支持加州華裔媽媽風采大賽，圖為主辦方、評委等人合影。（主辦方提供）
比賽中媽媽們所穿的服裝和搭配均出自Bloomingdale個人搭配師韓冰之手。（...
比賽中媽媽們所穿的服裝和搭配均出自Bloomingdale個人搭配師韓冰之手。（記者張宏／攝影）
參與比賽的女性來自各行各業，有全職媽媽，也有從事地產、牙醫、餐飲、投資等多個行業...
參與比賽的女性來自各行各業，有全職媽媽，也有從事地產、牙醫、餐飲、投資等多個行業。（記者張宏／攝影）

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