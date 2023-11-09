南加華裔媽媽風采大賽 綻放美麗

位於橙縣南海岸廣場的美國百貨商店Bloomingdale為加州華裔媽媽風采大賽提供服裝和造型。（主辦方提供）

位於橙縣南海岸廣場的美國百貨商店Bloomingdale支持加州華裔 媽媽風采大賽，為數十名華裔媽媽提供服裝造型幫助，讓華人 女性突破自己，綻放美麗。

在南海岸的Bloomingdale商場日前舉辦加州華裔媽媽風采大賽初賽和記者會，電視劇「情深深雨濛蒙」可雲的扮演者徐露、導演姜凱陽等人擔任評委，從形象、言談、舉止等多方面為媽媽們打分。Bloomingdale的市場和特別活動部門代表Leahann Miller與銷售和才能發展部門負責人Melody Yu出席記者會。Leahann Miller表示，很高興能為參與比賽的華人媽媽們提供各式禮服和服裝，期待未來的半決賽和決賽，大家能展示不同的美麗。

Melody Yu表示，商場很希望參與到多元社區文化活動，希望通過這次合作能帶給亞裔社區更多積極信息，期待活動能圓滿舉行。

比賽中媽媽們所穿的服裝和搭配均出自Bloomingdale個人搭配師韓冰之手。她說，原來在商場的國際部，主要服務中國遊客，她很了解華人的審美和特質。這次是Bloomingdale首次和華人社區合作，相比其他族裔，華人審美相對含蓄，但是在比賽或社交場合，亮麗的顏色能讓人更加容光煥發脫穎而出，她推薦華人媽媽們嘗試如中國紅、寶藍色、金色、深紫色和翠綠色這些顏色，且根據她們身材和氣質挑選長裙、禮服和褲裝等多個款式。

她說，平日她會為忙碌的客人挑選節日禮物和服裝採買，其中也有一些華人客人。馬上要進入假日，大家可來Bloomingdale選購節日禮物，她推薦一套陶瓷筷子禮盒，價格合理且很適合在節日送給華人家庭。