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物價飆漲 華人跳蚤市場撿便宜

記者張庭瑜／洛杉磯報導
眾多攤位中，生活五金用品的種類豐富，而且價格實惠。（記者張庭瑜/攝影）
眾多攤位中，生活五金用品的種類豐富，而且價格實惠。（記者張庭瑜/攝影）

隨物價不斷攀升，生活成本越來越高，許多人開始尋找能夠節約開支的方法，位於工業市的「Vineland Swap Meet」跳蚤市場，憑藉其物美價廉的商品和便利的地理位置，迅速成為眾多尋找便宜貨的顧客選擇之一。

跳蚤市場開張時，多數由墨西哥裔居民光顧，但隨著物價的上漲，越來越多的亞裔華人開始前來尋寶，他們在這裡尋找便宜的二手衣物、鞋子和生活用品，甚至有時還能淘到一些知名品牌的退貨商品。

與其他知名跳蚤市場相比，Vineland Swap Meet的門票價格更加親民，平日入場僅需1元，周末也只需2元，且每天都對外開放。市場內的商品種類繁多，從二手衣物、鞋子到生活用品應有盡有，而且價格非常實惠。在這裡，月底荷包見底的民眾也能找到他們需要的商品，並以低廉的價格將其帶回家。

為了讓顧客能更加方便地購物，市場內還設有多個蔬果攤位，攤主們通常會將價格定得比超市略低一些，並且留有一定的殺價空間。這不僅讓顧客能夠以更加經濟實惠的價格購得新鮮蔬果，也為他們提供了一個與攤主直接交流、了解商品信息的平台。

記者實地走訪發現，跳蚤市場的商品質量參差不齊，但只要仔細挑選，完全有可能以極低的價格買到性價比極高的商品。在這裡，甚至還可以找到「Shein」知名電商品牌的衣物。更有不少愛美的年輕女性在這裡找到了她們心儀的衣物，且價格相比商店要便宜很多。讓許多離開市場的顧客們更是手中提著大包小包，滿載而歸。

Vineland Swap Meet創辦於1984年，地點位於Vineland Drive In，提供充足的免費停車位。市場全年無休，每天都很熱鬧非凡。供應商出售各式新舊商品，從衣物、鞋子到工具、家具等應有盡有。此外，這裡還有各式食品攤車和餐廳，提供豐富的飲食選擇。周末時，還會有DJ現場播放音樂，營造出歡樂的購物氛圍。

Vineland位於605號高速公路東側，並在10號高速公路以南，擁有600多個攤位。地址為443 Vineland Ave, City of Industry, CA 91746

許多民眾在逛完市集後，果然是滿載而歸，手中提著大大小小、琳瑯滿目的購物袋，面帶微...
許多民眾在逛完市集後，果然是滿載而歸，手中提著大大小小、琳瑯滿目的購物袋，面帶微笑地離開了市場。（記者張庭瑜/攝影）
新鮮蔬果攤位也是現場一大亮點，吸引了大量的顧客前來選購。這裡的蔬果不僅種類豐富，...
新鮮蔬果攤位也是現場一大亮點，吸引了大量的顧客前來選購。這裡的蔬果不僅種類豐富，而且新鮮度和價格都十分有競爭力。（記者張庭瑜/攝影）

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