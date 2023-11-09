粵港澳商會慶周年 會員成長快速

前加州眾議員伍國慶（前排左二）、聯邦眾議員趙美心（前排左三）、美國粵港澳大灣區企業家總商會會長林達堅（前排左四）和加州眾議員方樹強（前排左五）等人和商會理事會成員合影留念。（記者張宏╱攝影）

美國粵港澳大灣區 企業家總商會日前舉辦一周年慶典，現場數百名賓客共襄盛舉，會長林達堅表示，雖然商會只有一歲，但是成長迅速，已有近200名會員，去年商會會員遠赴粵港澳和新加坡 、馬來西亞等地拓展生意，明年還會繼續將企業和商家聚集在一起相互支持。

作為蒙特利公園市（Monterey Park）前市長的林達堅，2022年8月華麗轉身成立粵港澳大灣區企業家總商會，在一年時間裡，他馬不停蹄帶領會員去中國各地和東南亞地區拓展生意，和當地企業和商會建立聯繫。

林達堅表示，商會的宗旨是讓成功企業家有展示舞台，大家團結一心帶來更多商機。他曾帶領會員們遠赴英國和當地華人 商會建立合作，同時與中國廣東和深圳等地的商會建立聯繫，還曾在10月為福建總商會捐款1萬元用作獎學金。明年2月商會計劃去新加坡建立合作，將美國和新加坡及粵港澳串聯起來。

林達堅說，他利用自己的經驗和人脈，將中國大灣區（香港、澳門和廣東）的商界領袖聚集在一起，成立總商會，希望幫助華人在全球範圍內拓展商業機會，促進美國經濟繁榮，增強其國際競爭力。