北郡中校寫字賽 展藝術之美

北郡中文學校學生硬筆寫字比賽。（北郡中文學校）

聖地牙哥 「漢字文化節硬筆寫字比賽」頒獎典禮於10月28日在Black Mountain 初中舉行，本屆比賽根據學生年齡分為六個組別，共有75名學生踴躍報名參賽。比賽期間，參賽者們專注於書寫，筆畫工整，字跡清晰，呈現了中文書寫的藝術之美。

本屆硬筆寫字比賽分為幼稚組、初小組、初級組、中小組、中級組和高級組，各組產生前三名和優勝得獎者；邀請到3位僑界資深教育 人士擔任評審，包括王鑑平、馬良平和樓毅雄。3位評審指出，每週中文學校課程僅3小時，但學生們的優秀表現實屬難得，並鼓勵學生們持續精進寫字技巧，使字跡更加優美。同時，評審們強調漢字承載了中華文化的內涵，因此學習漢字不僅提高寫字技能，還有助於深入了解中華文化，一舉兩得。