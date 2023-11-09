我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

非法團購大閘蟹 洛城華人圈捲土重來

Cruise計程車輾壓行人原因出爐 召回950輛無人駕駛車

北郡中校寫字賽 展藝術之美

洛杉磯訊
北郡中文學校學生硬筆寫字比賽。（北郡中文學校）
北郡中文學校學生硬筆寫字比賽。（北郡中文學校）

聖地牙哥「漢字文化節硬筆寫字比賽」頒獎典禮於10月28日在Black Mountain 初中舉行，本屆比賽根據學生年齡分為六個組別，共有75名學生踴躍報名參賽。比賽期間，參賽者們專注於書寫，筆畫工整，字跡清晰，呈現了中文書寫的藝術之美。

本屆硬筆寫字比賽分為幼稚組、初小組、初級組、中小組、中級組和高級組，各組產生前三名和優勝得獎者；邀請到3位僑界資深教育人士擔任評審，包括王鑑平、馬良平和樓毅雄。3位評審指出，每週中文學校課程僅3小時，但學生們的優秀表現實屬難得，並鼓勵學生們持續精進寫字技巧，使字跡更加優美。同時，評審們強調漢字承載了中華文化的內涵，因此學習漢字不僅提高寫字技能，還有助於深入了解中華文化，一舉兩得。

北郡中文學校校長林玉惠指出，雖然進入數位時代，手寫字在某種程度上受到數位文字的取代。然而，透過手寫練習，仍然是擴展詞彙量的極佳方式。她鼓勵學生們繼續勤加練習，以提高中文詞彙量，堅信這是寶貴的學習過程。整體來說評審們與校長就是鼓勵大家繼續練習，有興趣學習、有興趣練習，字就會寫得越來越好。

北郡中文學校硬筆寫字比賽評審和籌備小組合影。（北郡中文學校）
北郡中文學校硬筆寫字比賽評審和籌備小組合影。（北郡中文學校）

教育 聖地牙哥

上一則

11/18暢小平婚介中心 感恩節火雞自助餐舞會

下一則

民調：近5成民眾不滿紐森 選民憂他更關心全美事務

延伸閱讀

北郡中文學校寫字比賽 呈現中文書法之美

北郡中文學校寫字比賽 呈現中文書法之美
前Meta顧問作證 女兒用IG收不當性挑逗訊息

前Meta顧問作證 女兒用IG收不當性挑逗訊息
激發學習熱情 南加中文比賽500學生參加

激發學習熱情 南加中文比賽500學生參加
休士頓TCML研討會開幕 徐佳青致謝學員

休士頓TCML研討會開幕 徐佳青致謝學員
企業拓荒者 實業家畢東江辭世 享壽77歲

企業拓荒者 實業家畢東江辭世 享壽77歲
華夏中文學校運動會 大費城分校奪冠

華夏中文學校運動會 大費城分校奪冠

熱門新聞

八歲的王子謙（David Wang，左）今年以「隱形人」第三次榮獲「萬聖節最佳裝扮創意獎」，成爲坦密庫拉聯合學區少有的萬聖節裝扮創意「三連冠」。（家長提供）

8歲華童萬聖節「隱形人」創意裝扮 坦密庫拉學區3連冠

2023-11-01 02:05
華女金芳（右）與菲茨帕特里克乘車出遊。（檔案圖）

金芳失蹤案新進展 遺骸發現通知家人

2023-11-01 14:10
微信名AJ的人，表示想邀請4名模特參加高跟鞋品牌活動。圖右為任霜霜（Gigi Yam）。（受訪者提供）

時薪200當模特？南加前TVB美女主播 被殺豬盤糾纏多年

2023-11-07 20:49
面容清麗的女子進店後假裝問這問那拖住店員，但最後沒有任何購買。與此同時，一名男子進入店内經理辦公室盜竊。（圖：店家提供）

2美女調虎離山 南加華商慘遭洗劫 影片全紀錄

2023-11-05 21:38
兩名武裝入室盜竊者試圖闖入洛杉磯的一戶人家，但勇敢的屋主扭轉了局勢，並與盜竊者發生了槍戰。（屋主監控影片）

洛城屋主回家遇劫 抱必死決心槍戰 打跑2匪

2023-11-06 18:42
美國好市多出售1盎司金條，許多華人都加入到搶購隊伍中。（取自好市多官網）

華人愛金條 好市多瘋搶 問題跟著來

2023-11-04 02:13

超人氣

更多 >
紐約布碌崙華人區 華女光天化日在商店遭搶劫強暴

紐約布碌崙華人區 華女光天化日在商店遭搶劫強暴
「這些生肖」一臉憨卻是老狐狸？豬裝笨、龍扮正直、他不說話默默算計

「這些生肖」一臉憨卻是老狐狸？豬裝笨、龍扮正直、他不說話默默算計
除了烘乾衣服 烘衣機還可做這4件事

除了烘乾衣服 烘衣機還可做這4件事
批劉家昌「壞人」 香港影視大亨妻：早就絕交10多年 不是因為甄珍

批劉家昌「壞人」 香港影視大亨妻：早就絕交10多年 不是因為甄珍
5款值得期待的2024年休旅車

5款值得期待的2024年休旅車