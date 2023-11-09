九旬蔡源佑 出書描繪廈門願景

蔡源佑和孫女蔡靜雯合作完成新書「東海珍珠-廈門，明天會更好」。（本報檔案照）

年近90歲高齡的蔡源佑今年第七次和孫女蔡靜雯共同參加世界日報 「大家來寫書」，他們合作的新書「東海珍珠-廈門，明天會更好」聚焦作者故鄉廈門，從工程學角度分析和展望廈門今後的發展，讓人們對廈門有更深刻的了解。

蔡源佑表示，他非常感謝世界日報能提供這樣一個平台，讓所有人都能成為作者，把自己所想所經歷的事情寫出來。「我已經快90歲了，人生經歷很多，想藉此書寫人生，儘量每年完成一本書」。

談到新書，蔡源佑表示這是他第二本關於廈門的書。作者生長在廈門，後考入清華大學，畢業後在上海從事水利電力設計工作，也曾回到廈門參與建設。他覺得廈門和夏威夷 有許多相似之處，稱呼廈門為「東海珍珠」。蔡源佑關於廈門的第一本書主要是從旅遊角度介紹廈門，包括吃喝玩樂，而這本新書這放眼廈門的發展，綜合廈門的自然條件、經濟水平、工程建設等方面，來探討廈門如何能被建設得更好。

在寫這本書的過程中，蔡源佑也經歷了一些挑戰，其中之一就是需要努力思考回想。他說，寫書主要憑記憶，先回想，再動筆。不過他也指出，自己對廈門的記憶並不生疏，因為除了疫情 期間，基本上每年都會回去。

和往常一樣，新書也是蔡源佑搭檔孫女蔡靜雯共同完成的，因為出書需要電子檔，熟悉電子科技的蔡靜雯就承擔了打字、打印等工作。作為這本書的第一個讀者，蔡靜雯也會給蔡源佑提出許多建議。蔡靜雯雖然出生在上海，但蔡源佑常帶她回廈門參訪，和廈門也有許多聯結。

蔡靜雯認為，如果廈門今後確實如能蔡源佑書中分析的那樣發展，一定能成為更美好、更多元的城市。