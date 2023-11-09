聖蓋博慈善火雞跑 18日登場

聖蓋博慈善火雞跑╱健行18日登場。（聖蓋博官網）

聖蓋博 市（San Gabriel）第46屆慈善火雞跑（Turkey Trot）將在11月18日（周六）舉行。火雞跑特別設置1萬米、5000米長跑╱健行等四種，適合不同年齡段的參賽類別，不喜歡跑步的也可以健行。

參賽者將從聖蓋博歷史悠久的Vincent Lugo Park出發。火雞跑分為1萬米跑步、5000米跑步、5000米健行以及小朋友1000米跑步。

當天的比賽日程安排如下：

早上6時開始，可以領取報名禮包，民眾可以在現場報名；6時45分，1萬米長跑和5000米健行報名截止；7時，萬米長跑和5000米健行比賽開始；7時10分，5000米跑步報名截止；7時25分，5000米長跑開始；8時，1000米青少年跑報名截止；8時15分，1000米青少年跑步開始。

報名參賽者需要繳納報名費，萬米長跑、5000米跑、5000米健行的報名費均為50元，青少年1000米跑的報名費為45元。警消人員可以獲得八五折優惠，需致電626-3082875。火雞跑所有收入將直接納入聖蓋博青少年項目經費中，用於豐富該市青少年的戶外活動，幫助青少年健康成長。