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聖地亞哥巡邏隊抓偷渡走私 南加邊境非法移民20年新高

編譯侯乃云 / 綜合報導
南加聖地牙哥邊境巡邏隊共紀錄到非法移民23萬人，是20多年以來的最高峰，圖為示意圖。（美聯社）
南加聖地牙哥邊境巡邏隊共紀錄到非法移民23萬人，是20多年以來的最高峰，圖為示意圖。（美聯社）

由南加聖地牙哥地區邊境巡邏隊負責，與墨西哥接壤，橫跨60英里的陸地邊界，以及整個加州的海岸線，近來非法移民數量不斷增加。

在截至9月30日的年度財政報告中，聖地牙哥邊境巡邏隊共紀錄到23萬0941人次，是20多年以來的最高峰，比前一年的17萬6290人還多。今年的移民大多是單身成年人，但還是有49214個移民家庭和5198名未成年兒童。

聖地牙哥地區的首席巡邏員帕特里夏．麥格克─丹尼爾說：「這些數字僅反映部分事實，我們面臨了前所未有的人道主義問題，走私分子試圖將非法毒品和人口運送到加州的邊境和社區。」

過去一年查獲的毒品統計有：1285磅的芬太尼、2100磅的可卡因、111磅的海洛因和1802磅的安非他命。聖地牙哥地區只占西南邊境的3%，但查獲的芬太尼卻佔總數的45%，今年甚至比去年增加超過200磅。邊境員還經常必須對陷入困境的移民進行援助，去年就回應了超過5600次的呼叫。

他表示，走私者置移民於危險之中，罔顧性命只為獲利。許多走私發生在加州海岸附近，2022年創下最高人次的走私紀錄，總計有736件。走私者透過各種方法穿越難以預測的海域，非法入境美國。

他還強調：「經過2023年，我們對邊境巡邏任務的承諾依然堅定不移。我對聖地亞哥地區的執法人員十分感激，他們體現美國海關及邊境保護局的核心價值：誠實、警覺和為國家服務。」

為防止人口、毒品和其他違禁品的非法走私，邊境巡邏隊隨時保持高度警覺。如果發現有可疑活動，請聯繫邊境巡邏隊，電話為(619) 498-9900。

移民家庭 聖地牙哥 加州

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