民調：近5成民眾不滿紐森 選民憂他更關心全美事務

加州州長紐森的施政，再度出現不滿意高於滿意的情形。（美聯社）

柏克萊加大政府研究所（Institute of Governmental Studies）最新民調 顯示，州長紐森 的施政滿意度再度出現「不滿意」高於「滿意」的情形。在第11次的紐森滿意度民調中，10月24日至30日受訪的6342位登記選民中，滿意他作為只有44%，不滿意的則有49%，逼近五成。

在2023年2月的同一份民調，紐森滿意度還有55%，不滿意度僅39%，但年底卻大幅變化。政府研究所共同負責人席克樂（Eric Schickler）表示，最新民調的結果反映了選民對紐森近來重心轉向的擔憂，意即更為關心全美事務，而可能輕忽財政惡化等加州 更為迫切的危機。

前一次出現「不滿意」高於「滿意」已是2021年1月了，當時認同為46%，不認同為48%，當年稍晚罷免紐森的行動展開，但紐森撐過罷免投票，並在2022年底連任成功。之後的民調，支持度都高於不滿度。

政府研究所指出，這次滿意度的下滑還凸顯一個重要轉變，即原本支持紐森的兩大群體，政治溫和派與無黨派選民的肯定度都較2023年2月明顯下滑。另外，64歲以下選民對紐森的肯定度都少於五成，只有65歲以上的選民肯定度還在五成以上。

其他的細部問題包括以下項目，依提問順序列出：

・是否支持紐森訪問中國，洽談加州與之在氣候變遷上的合作機會？肯定50%，反對39%。

・是否肯定紐森在全國事務上扮演重要角色？支持45%，反對43%。

・是否肯定紐森提名巴特勒（Laphonza Butler）接任聯邦參議員？37%同意。30%不同意。

・是否知道2024年3月的公投，同意以64億元建立遊民心理治療機制？只有15%受訪選民知道。

・經說明內容後，支持比例60%，反對17%，23%尚未決定。