激發學習熱情 南加中文比賽500學生參加

南加中文學校聯合會秋季中文比賽主辦方合影。（記者邵敏／攝影）

如何能讓孩子學好中文，是許多在美華人 家長的教育目標之一，多年從事中文教育的南加 專家表示，華裔 孩子到一定年齡後，不願再講中文，是學習過程中的最大障礙。

南加中文學校聯合會11月5日，在洛杉磯縣亞凱迪亞市（Arcadia）舉辦秋季中文學術比賽。會長車慶餘受訪時提到，華裔孩子往往到中學後，和同學、朋友、甚至父母之間的交流都使用英文，他們不願再講中文，這是學習中文的最大難度。不少華人家長對此深有同感，孩子年幼時還願意用中文溝通，但年紀大了就不願開口。

南加中文學校聯合會11月5日舉辦秋季中文學術比賽。（記者邵敏／攝影）

每年一次舉辦秋季中文比賽，主辦方希望通過這項活動，激發孩子學習中文的熱情，多說中文多用中文，活動舉辦至今已有30多年，今年的比賽主題是「快樂成長，珍惜所有」。5日當天的活動在亞市高中舉行，現場十分熱鬧，共有33所中文學校帶領530多名學生參加，從5歲的孩子至高中學生，比賽項目包括毛筆、硬筆書法、看圖作文、海報等。

談到如何學好中文，車慶餘鼓勵家長應儘早讓孩子開始學習，「語言越早學越好，5歲左右就可以入學就讀，這樣孩子會一直記得中文，即便中間很長時間放棄不學， 以後重新學習也會比較容易。」車慶餘同時提到，如今華裔孩子群體中有個新現象，一些初中孩子開始想學中文，因為身邊不少朋友使用中文發送消息，成為一種時尚，他們認為中文打字很酷，「所以我們一直在教孩子學習拼音，因為如果不會拼音，就不會打字。」

孩子正在參加毛筆書法比賽。（記者邵敏／攝影）

聖蓋博副市長吳程遠（John Wu）當天也帶孩子參加中文比賽，他表示，女兒對學習中文興趣濃厚，已多次參加此項活動，並獲得好成績，希望孩子能繼續在中文學習這條路上精進。吳程遠強調華裔孩子學習中文的重要性，他認為融入美國主流社會，不能以忘記母語為代價，應以自身的文化語言優勢，推動整個多元化社會向前邁進，讓自己的母語獲得各族裔尊重。

哈崗華人家長周女士表示，兩個兒子已是第二次參加比賽，去年獲獎讓他們很有成就感，希望能藉活動賽事激發孩子學中文的熱情。周女士的兒子就讀小學，她表示，自己一直在家堅持和孩子說中文，如今他們中文聽說能力不錯，可以流暢溝通，希望繼續提升，爭取在聽說方面達到母語水平。

活動主辦單位表示，此次秋季中文學術比賽的結果，將由各中文學校老師評審得出，並於12月舉行頒獎典禮。