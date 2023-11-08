資方讓步 好萊塢演員罷工可望落幕

罷工人群6月間行經派拉蒙影業的大門。（美聯社）

代表演員的工會SAG-AFTRA發動罷工 已經超過117天，代表資方的公會AMPTP在61天的談判後終於做出明確讓步，雙方在7日晚間可望達成正式協定，就運用AI 技術，與串流平台分紅等待遇問題達成共識。

就AI運用部分，演出星際大戰（Star Wars）黑武士Darth Vader的瓊斯（James Earl Jones）就同意未來的配音可由AI接棒，因為現年91歲的他正在考慮退休。

因此工會成員告訴媒體，雙方已經非常接近（達成協議），雖然尚未敲定最終版本，但是對於AI運用的限制已有非常明確的用詞共識了。AI代替真人演出正是演員工會發起罷工的導火線之一。

營收分配部分要點有二：一，在串流平台的熱門影片部分，影業公司可望同意給與兩倍的收視獎勵。二，基本工資可望增加7%至8%，雖然低於工會要求的11%，但高於公會先前堅持的5%。

影業人員告訴媒體，雙方很可能達成最終協議；演員工會則說，協議將會達成。不過，部分影業公司已經透露風聲，同意調薪7%至8%是史無前例的讓步，不過串流平台所謂「熱門影片」的門檻還須敲定。

自演員工會發起罷工後，媒體統計，加州的經濟損失高達675億元，還減少了4萬5000個影視相關職缺；達成共識後，好萊塢 終於可以恢復電影、影集的產製。

除演員工會之外，美國劇作家協會（Writers Guild of America）是這波好萊塢罷工潮最先開始的一批，在9月份已經和各大製片公司達成初步協議。