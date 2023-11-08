我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

卡債超過5000元？這5招教你「快速清償」

港媒：美記者新書披露黃之鋒曾尋求美領館庇護

資方讓步 好萊塢演員罷工可望落幕

編譯胡立宗／綜合報導
罷工人群6月間行經派拉蒙影業的大門。（美聯社）
罷工人群6月間行經派拉蒙影業的大門。（美聯社）

代表演員的工會SAG-AFTRA發動罷工已經超過117天，代表資方的公會AMPTP在61天的談判後終於做出明確讓步，雙方在7日晚間可望達成正式協定，就運用AI技術，與串流平台分紅等待遇問題達成共識。

就AI運用部分，演出星際大戰（Star Wars）黑武士Darth Vader的瓊斯（James Earl Jones）就同意未來的配音可由AI接棒，因為現年91歲的他正在考慮退休。

因此工會成員告訴媒體，雙方已經非常接近（達成協議），雖然尚未敲定最終版本，但是對於AI運用的限制已有非常明確的用詞共識了。AI代替真人演出正是演員工會發起罷工的導火線之一。

營收分配部分要點有二：一，在串流平台的熱門影片部分，影業公司可望同意給與兩倍的收視獎勵。二，基本工資可望增加7%至8%，雖然低於工會要求的11%，但高於公會先前堅持的5%。

影業人員告訴媒體，雙方很可能達成最終協議；演員工會則說，協議將會達成。不過，部分影業公司已經透露風聲，同意調薪7%至8%是史無前例的讓步，不過串流平台所謂「熱門影片」的門檻還須敲定。

自演員工會發起罷工後，媒體統計，加州的經濟損失高達675億元，還減少了4萬5000個影視相關職缺；達成共識後，好萊塢終於可以恢復電影、影集的產製。

除演員工會之外，美國劇作家協會（Writers Guild of America）是這波好萊塢罷工潮最先開始的一批，在9月份已經和各大製片公司達成初步協議。

AI 罷工 好萊塢

上一則

校方無意商談薪資 加州州大技師11/14擬罷工

下一則

南加兩大樂園母公司 合併

延伸閱讀

大導演昆汀塔倫提諾的偶像 為吳宇森怒嗆好萊塢大老闆

大導演昆汀塔倫提諾的偶像 為吳宇森怒嗆好萊塢大老闆
好萊塢男蹓狗遇三匪 槍指頭搶走鬥牛犬

好萊塢男蹓狗遇三匪 槍指頭搶走鬥牛犬
製片方提結束罷工最終案 演員工會：不能同意

製片方提結束罷工最終案 演員工會：不能同意
好萊塢演員罷工近4個月 談判代表考量資方最新提議

好萊塢演員罷工近4個月 談判代表考量資方最新提議
賭城服務業3.5萬人醞釀罷工 恐衝擊F1賽事

賭城服務業3.5萬人醞釀罷工 恐衝擊F1賽事
娛樂／演員薪資談不攏 好萊塢道德戰難收場

娛樂／演員薪資談不攏 好萊塢道德戰難收場

熱門新聞

抓捕野鴨野鵝等野生動物屬於違法行為，最高可罰款25萬、刑期兩年。（記者邵敏／攝影）

華人大媽公園抓野鵝燉湯 被抓還問「我有錯？」

2023-10-31 13:56
八歲的王子謙（David Wang，左）今年以「隱形人」第三次榮獲「萬聖節最佳裝扮創意獎」，成爲坦密庫拉聯合學區少有的萬聖節裝扮創意「三連冠」。（家長提供）

8歲華童萬聖節「隱形人」創意裝扮 坦密庫拉學區3連冠

2023-11-01 02:05
華女金芳（右）與菲茨帕特里克乘車出遊。（檔案圖）

金芳失蹤案新進展 遺骸發現通知家人

2023-11-01 14:10
面容清麗的女子進店後假裝問這問那拖住店員，但最後沒有任何購買。與此同時，一名男子進入店内經理辦公室盜竊。（圖：店家提供）

2美女調虎離山 南加華商慘遭洗劫 影片全紀錄

2023-11-05 21:38
紅衣男子迅速衝過去，搶奪被害人的包。（現場監控截屏）

華女遇搶不放手 慘遭汽車拖行 劫匪穿紅衣作案囂張

2023-10-31 21:16
兩名武裝入室盜竊者試圖闖入洛杉磯的一戶人家，但勇敢的屋主扭轉了局勢，並與盜竊者發生了槍戰。（屋主監控影片）

洛城屋主回家遇劫 抱必死決心槍戰 打跑2匪

2023-11-06 18:42

超人氣

更多 >
芝南郊年輕媽媽提款機取錢 光天化日遭劫殺

芝南郊年輕媽媽提款機取錢 光天化日遭劫殺
時薪200當模特？南加前TVB美女主播 被殺豬盤糾纏多年

時薪200當模特？南加前TVB美女主播 被殺豬盤糾纏多年
女教授外遇人夫 親密簡訊「你的年羹堯真黏」成了通姦鐵證

女教授外遇人夫 親密簡訊「你的年羹堯真黏」成了通姦鐵證
延緩老化 這位長壽專家每天吃這種保健品

延緩老化 這位長壽專家每天吃這種保健品
白色衣服久了發黃超困擾？家事達人揭預防4妙招

白色衣服久了發黃超困擾？家事達人揭預防4妙招