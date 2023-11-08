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校方無意商談薪資 加州州大技師11/14擬罷工

編譯胡立宗／綜合報導
Teamsters在2021年底於聖地牙哥州大發起的抗議活動。（取自Teamsters Local 2010的官方YouTube頻道）
Teamsters在2021年底於聖地牙哥州大發起的抗議活動。（取自Teamsters Local 2010的官方YouTube頻道）

加州州立大學（California State University）技術工人可能在11月14日發動罷工，因為代表1100名會員的工會Teamsters Local 2010指出，自從部分會員在6月與州大約滿後，就一直得不到校方增加薪資的正面回應，而他們的薪資已經多年未漲，遠低於加州大學（University of California）的技術工人。

公會預計州大22個校區的技工都會參與罷工，南加受到衝擊的則為洛杉磯校區、長堤校區、北嶺校區（Northridge）、波莫那校區（Pomona）、卡邁利洛校區（Camarillo）與聖伯納汀諾校區。此次罷工決議獲得94%會員的同意。

Teamsters Local 2010代表的技師包括管道、水電、空調、自動化、鎖匠等領域，與校園設施、宿舍服務與運動設施的正常運作密切相關。工會強調，大洛杉磯地區20多年經驗的技工，州大的薪資比洛杉磯加大（UCLA）少了13.5%至20.8%。

其中，水電技師在2023年5月的起薪為每小時37.37元，但洛杉磯加大卻高達46.46元，而且很多人已多年未調薪，因此州大的薪資體系明顯有問題；同時，許多技師在6月30日約滿後，州大一直不願參與續約協商，並對工會活動多方打壓，就算加州派出調解官也無效，「展現出非常不友善的態度」。

特別是州大新任總校長加西亞（Mildred García）的薪資比前任多了27%，底薪達79萬5000元，加計補貼可近百萬元，這讓工會更為不滿。工會的罷工得到其他工會的支持，包括代表六萬名職工的CSU Labor Coalition。

州大本周以聲明回應工會的訴求，強調罷工並不合法，也強調就算工會罷工，各校區還是會正常運作，各項預案皆已就位，能將影響降到最低。對於加薪要求，加大一直都願意與工會協商，並在洽談中同意在三年內給予Teamsters成員薪資15%的補助金，這點和其他五個工會沒有差別。

罷工 洛杉磯加大 加州大學

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