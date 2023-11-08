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南加安大略機場引進臉部辨識 通關變快

安大略訊
安大略機場。（官網）
安大略機場。（官網）

加州安大略國際機場（ONT）最近引入了一項新自動化技術，使得抵達機場的國際旅客檢查等候時間大大縮減。據悉，2023年前8個月，到達或離開安大略機場的國際旅客人數增長了一倍多，接近26萬人。

這套簡化入境（Simplified Arrival）流程由美國海關及邊境保護局（CBP）負責運作，利用面部生物識別技術來自動完成入境所需檢查，提供一個無接觸檢查體驗，簡化了國際到達流程。

安大略國際機場管理局首席執行官埃爾卡迪（Atif Elkadi）表示：「安大略機場與CBP合作，為到達的國際旅客提供更為便利旅行體驗，同時強化檢查過程安全性。隨著機場擴大國際旅行選項，簡化入境將在提供更快速和安全的檢查過程方面發揮重要作用。」

所謂簡化入境就是乘客按照規定，在驗證身分的時間和地點使用生物識別面部比對流程。國際旅客到達機場，CBP的生物識別面部比對流程，將比對旅客的新照片與旅客已提供的高清晰照片，例如護照和簽證照片。這個過程僅需幾秒鐘。

安大略機場國際旅客數量近年迅速增加，尤其飛往台灣、墨西哥和中美洲的直飛國際航班旅客數量持續創新紀錄。

CBP 加州 墨西哥

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