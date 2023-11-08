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南加兩大樂園母公司 合併

洛杉磯訊
位於南加州的六旗魔術山主題公園。（Getty Images）
位於南加州的六旗魔術山主題公園。（Getty Images）

擁有南加州諾氏莓果樂園（Knott's Berry Farm）的俄亥俄州公司Cedar Fair和擁有六旗魔術山（Six Flags Magic Mountain）的德州六旗娛樂公司（Six Flags Entertainment Corp.）宣布，以80億元的價格合併，該交易將整合全國數十個主題樂園和水上樂園。

然而，許多行業專家表示，他們將密切關注位於南加州的兩個公園如何承受合併的考驗，因為六旗魔術山和諾氏莓果樂園是合併中僅有的兩個在同一市場長期運營的主題公園。

「問題在於他們計畫整合的力度有多大。」紐約Farmingdale State College商業管理副教授劉易森（Martin Lewison）說，如果合併計畫在2024 年初獲得批准，他預計這兩個公園中的任何一個都不會關閉，特別是如果這兩個公園能夠保持其獨特性的話：六旗魔術山適合尋求刺激的遊客，而諾氏莓果樂園更適合家庭出遊。

唯一屬於由競爭轉變為同類類別的主題公園位於舊金山灣區，分別是六旗探索王國（Six Flags Discovery Kingdom）和大美洲主題樂園（Great America），但劉易森指出，後者已預定在未來幾年內關閉。

新公司將保留六旗的名稱，並以Cedar Fair股票代碼 FUN 進行交易。根據預測，此次合併預計將節省2億元的成本，其中一半以上來自管理和營運成本的削減，預測還將產生34億元的收入。合併後的公司將在美國17個州、加拿大和墨西哥擁有27個遊樂園、15個水上樂園和9個度假村。

主題樂園 諾氏 加州

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