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男債券詐騙逾500萬 判囚9年2月 面臨近900萬賠償

洛杉磯訊
一名男子通過債券詐騙賺取了超500萬元，現面臨9年2個月的監禁。（Getty Images）
一名男子通過債券詐騙賺取了超500萬元，現面臨9年2個月的監禁。（Getty Images）

一名來自洛杉磯西木區（Westwood）的男子，因在債券詐騙中從受害者那裡竊取超500萬元而被判入獄，並面臨近900萬的巨額賠償。

64歲的湯米·萊斯特·瓦茨（Tommy Lester Watts）因聲稱出售大型建築和其他項目的債券，並逃稅超過120萬元，從受害者那裡竊取了超過500萬美元，被判處9年2個月的監禁，他還被勒令支付899萬5879元的賠償金。

據美國檢察官辦公室稱，瓦茨於2月16日承認了一項交易洗錢罪名和一項逃稅罪名。瓦茨的名字還包括「Michael Nesbeth」、「Michael Kent」和「Alex Mason」。

在2016年9月至2019年9月期間，瓦茨謊稱自己在為大型專案提供擔保債券、和其他財務擔保方面擁有豐富經驗。他告訴受害者們，他將幫助他們透過他的多家公司為他們的專案獲得融資，其中包括位於休曼橡林（Sherman Oaks）的Source One Surety LLC。

官員稱，瓦茨告訴受害者們，他們的債券或擔保「由知名公司和銀行承銷，並得到數百萬甚至數十億元的資產支持」。 為了讓他的計畫看起來合法，瓦茨竊取了其他公司的檔案，並為承銷商和銀行創建了虛假的員工和帳戶。

法庭文件稱，透過這種方法，瓦茨從受害者那裡獲得了約523萬8344元，這些錢用於購買豪華汽車、高端公寓租金和奢侈品等。這些款項是透過未註冊的公司帳戶以及虛假納稅人識別號碼進行洗錢的。2017年至2019年，瓦茨獲得了468萬3430元的收入，但未向國稅局申報。

瓦茨被勒令沒收兩個銀行帳戶、一輛奔馳汽車和一輛Subaru SUV廂型車。他還同意向國稅局支付總計422萬6535美元的賠償金，其中包括至少186萬3035元的稅款。

檢察官在一份量刑備忘錄中表示：「這種行為對受害者們造成了多麼嚴重的破壞，怎麼形容都不為過。有些人失去了生意，有些人失去了畢生積蓄，有些人失去了家族200多年的財產，甚至經歷了離婚、驅逐以及身心健康的折磨」。

債券 國稅局 租金

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