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高檔車經銷商 涉嫌盜竊逃稅

聖伯納汀諾訊
圖為該車行銷售的高檔跑車。（車行官網）
圖為該車行銷售的高檔跑車。（車行官網）

南加內陸厄浦蘭市（Upland）一家名牌車經銷商業者因涉嫌盜竊和逃稅被控罪。兩名被告於11月6日在法庭過堂。加州檢察長邦塔（Rob Bonta）近日表示，已對50歲前業者湯姆（Clayton Thom）和61歲前業務經理田中（Valerie Tanaka）提起刑事指控。

據悉，被告湯姆遭指控犯有37項重大盜竊罪和一項對年長者盜竊罪。他被控在2018年至2021年期間，從35名顧客中竊取超過400萬元。此外兩名被告還被控犯有13項重大逃稅罪，涉嫌未向國稅局繳納440萬元銷售稅款。

這家高檔車經銷商是CNC Motors，因為受到DMV調查已經在2021年關閉。據一位曾經在該店購買名車的顧客哈曼德（Shane Hammond）表示，他2019年以10萬5000元購買一輛2008年款黃色法拉利。從買下車的那一天開始，這輛車就給他帶來一連串噩夢。購車當晚，車就發生故障，因為油門卡住且無法關閉引擎，險些造成嚴重車禍。現在看到這輛車，就會勾起哈曼德痛苦回憶。當初購車時，業者湯姆曾信誓旦旦保證，這是一輛可靠的車。

哈曼德是數十名從CNC Motors購買到超級爛車的受害者之一。受害者還聲稱，雖然被告曾許諾車主更換故障車，但結果並未獲得想要的車。由於太多投訴，導致DMV對該車行進行調查，最終交由加州司法廳追責。

兩名被告於日前在庫卡蒙加高等法院過堂時堅稱無罪。目前被告湯姆拘押在西谷拘押中心，保釋金870萬元。據法庭紀錄顯示，另一被告田中過堂後獲釋，不需支付保釋金。兩名被告於11月6日再次過堂。

邦塔對該案發表聲明指出，由於案件複雜才導致指控滯後，但欺詐行為絕不會得到寬恕。

加州 DMV 南加

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