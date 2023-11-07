巴市擬收購710公路北段13空屋 已進入聘請房屋中介階段

圖為巴沙迪那市一處由加州交通廳（Caltrans）擁有的空置房屋。（取材自谷歌地圖）

歷經60年爭議的710號公路北段計畫終止後，沿途數百棟被「加州 交通廳」（Caltrans）收購的房屋處置問題，一直備受關注。根據巴沙迪那市府資料，該市計畫通過行使優先徵用權，購買和轉售由Caltrans擁有的十幾棟空置房屋。該市目前正在篩選負責房屋轉售的經紀公司。

根據巴沙迪那市府報告，在20世紀50至70年代，CalTrans收購位於巴沙迪那市、南巴沙迪那市和艾爾賽雷諾（El Sereno）的460處房產，用於興建710號公路北段計畫。該計畫原本是為連接710號公路北段未完工路段與210號公路，但工程因社區反對停滯，於2019年正式被終止。

710號公路北段計畫停擺後，由於受到SB86法案對房屋出售的優先順序和銷售用途限制，巴沙迪那市政府一直無法購買這些房屋。直至2022年9月，新出台的SB959法案對先前法律進行修正，允許巴沙迪那市政府對CalTrans擁有的空置多餘房屋擁有優先購買權，前提是這些房屋或房屋產生的淨收益用於經濟適用住房的建設和保護。

市府報告指出，Caltrans已於7月6日向巴沙迪那市政府開放17戶空置獨立屋購買權，Caltrans最初購買這些房屋的平均價格為5萬7420元。巴沙迪那市政府確定四處可用於潛在的經濟適用房房屋，剩餘13處將以市場價掛牌出售，所得收益將用於經濟適用房收購。

巴沙迪那市議會將決定是否與Compass、Beautiful Pasadena Homes和Sotheby's International地產經紀公司簽訂房屋上市服務合同，總金額不超過138萬7260元。賣方經紀人在每次交屋結束後，將負責支付所賺佣金的2.5%給買方經紀人。

下一步，巴市將進一步確定是否想要收購全部的17處房產、聘請保全公司保護這些房產，之後再決定是否啟動房屋銷售流程。

市府報告指出，該市計畫在完成財產評估和檢查等調查後，與Caltrans簽訂買賣協議。潛在買家將被要求簽署履約信託契約，作為銷售協議的附錄，以確保房屋在合理的時間內得到維護、達到符合規定的標準並入住。