男竊取郵件盜個資 詐騙數百萬

洛縣男子竊取居民郵件，盜用個資，詐騙數百萬美元。（Unsplash網頁）

洛杉磯 縣聖費南度谷（San Fernando Valley）一名男子日前被指控，通過盜用居民個人資料開設銀行帳戶，欺詐近260萬美元。嫌犯獲取個資的主要方式是盜竊居民家中的郵件、包裹，並將被害人的手機號碼轉換到自己可以控制的手機卡中。

35歲的Oren David Sela來自洛杉磯北山（North Hills），聯邦大陪審團（federal grand jury）近日指控他犯有三項銀行欺詐罪、一項身分盜竊罪、一項未經授權的訪問設備罪、一項非法持有身分證件罪、以及兩項持有被盜郵件罪。Sela的提審定於10月30日進行，聯邦法官已下令將他監禁，不得保釋。

根據起訴書和其他法庭文件，嫌犯Sela從2021年11月至2023年10月，多次竊取比佛利山 莊居民的郵件，以取得銀行帳號、信用卡 、電話號碼、以及其他個人資料。據稱，Sela利用這些竊取的個人信息，進入受害者銀行帳戶，同時為了破解帳戶的雙重認證，他還將受害者的電話號碼換到自己可以控制的SIM卡上。

「換卡」（SIM swapping）是指未經合法使用者授權，欺騙業者將SIM卡上的手機號碼，重新安裝到自己可以控制的SIM卡上，不法分子通過這種方式，就可以接收到手機驗證短信，從而控制被害人的銀行帳戶。

據稱，Sela在獲得受害者的銀行帳戶後，會以對方名義開設更多欺詐帳戶，並將資金從受害者的銀行帳戶轉入這些帳戶；此外，Sela還設法將與受害者帳戶關聯的銀行卡、信用卡直接郵寄給自己，再用這些卡消費。

2022年12月，Sela因涉嫌駕駛一輛被盜的汽車而被捕。執法部門在搜查他的住所時，發現大量被盜郵件，郵件中有多名受害者的個人資料、銀行對帳單、帳戶資訊等，另外還有多張被害人的駕照、銀行卡和信用卡。根據法庭文件，四名受害者的損失約為259萬836元，另外至少還有20名受害者的身分已確定。美國特勤局（Secret Service）和比佛利山莊警察局正在調查此案。