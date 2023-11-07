洛城新語／解決教師荒 從移民政策找解方

美國教師荒越來越嚴重，近日有新聞指出，加州 各學區不得不千里迢迢到國外去招聘教師。美國每年有成千上萬想獲得身分，留美工作生活的人，為何不將教師職業也納入特殊需求職業，不用抽籤直接發放綠卡 ，吸引更多人擔任教師呢？

根據美國目前的移民 政策，專業護士和物理治療師屬於勞工嚴重短缺的職業，美國將直接給符合條件的這兩個職業的外國勞工發放EB3綠卡。符合條件者只需有大學本科學歷（不一定是美國大學），以及雇主的工作邀約。而雇主是基於未來的一個全職工作邀約來幫外籍員工申請綠卡，當綠卡申請到一定階段後，將按照之前的工作邀約在美國開始工作。

這項移民政策無疑會吸引眾多外國勞工投身專業護士和物理治療師行業。因為畢竟這年頭，想取得美國身分越來越難。一般的通過H1B工作簽證抽籤再辦綠卡，少說要花五、六年，多則10年。那麼如今加州急需的教師職業，是否也可與護士和物理治療師一起，進入EB3綠卡「優惠」職業中？

有人說，教師荒只是加州地方性問題，而移民政策是全國性的，不能僅因為加州問題就改變整個移民政策。但此言差矣。根據CNN的一項研究，美國37個州及華盛頓特區中，大多數正在經歷某種程度上的教師短缺，這些州在疫情期間經歷了教師離職潮。有些學校不得不將兩個教室合併在一起上課，還有的學校被批評為了應急，雇用「不夠格」的老師教書。

當然，將教師職業納入特殊職業，並給予EB3綠卡優惠，是個複雜的問題，很可能牽一髮動全身，需要從長計議。不過加州教師荒確是現實又嚴峻的。有報道稱，身為全球科技產業中心的加州，在全美電腦教學排名中卻墊底。其中一個重要原因是合格的電腦課教師嚴重短缺。

全美出現教師荒，其中原因包括課業壓力大，學生越來越難管，學生對教師不尊重，薪資低等原因。在加州，還有特殊原因。加州是全美最難拿到教師執照的州之一，考教師執照，要上四至五個學期的培訓課。每個學期的學費、書本費要3000至4000元，全職上課需要一至兩年才可以完成。在最後一個學期的600個小時實習執教階段，老師沒有工資可拿。此外，雖然課業壓力大，但老師的薪資並沒有高很多，2020至2021學年加州公立學校教師工資中間值為5萬1000多。在加州房價、物價如此高的地區，這一工資水平可能只夠維持基本開銷，而私立學校的薪水比公立學校更低，幸課業壓力也相對較低。