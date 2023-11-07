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感覺變貴 星巴克真的悄悄漲

記者王若然／洛杉磯報導
星巴克調漲不少飲品的價格。（記者王若然／攝影）
星巴克調漲不少飲品的價格。（記者王若然／攝影）

咖啡是許多人日常生活必不可少的飲品，上班路上順道點一杯星巴克，是很多民眾的習慣。不過近幾個月，有越來越多民眾抱怨，買一杯星巴克好像變貴。事實上，近幾個月，星巴克「悄悄」調漲許多飲品價格；部分漲幅達到4%，有店員表示，漲價不只發生在加州，而是全美一起漲。

以中杯（Grande）16盎司的咖啡拿鐵為例，今年8月時，售價為4.75元。而如今同樣飲品，漲至4.95元，漲幅約4.2%。大杯（Venti）20盎司的咖啡拿鐵則從5.25元漲至5.45元，漲幅約3.8%；此外，星巴克頗受歡迎的另一款飲品黑糖冰搖燕麥咖啡（iced brown sugar oatmilk shaken espresso）的中杯價格，8月時為6.25元，如今同等飲品的售價為6.45元，漲幅3.2%。

除此之外，還有民眾反應冰咖啡、冷萃咖啡、摩卡等飲品都有調漲。有民眾指出，最小杯（short）8盎司的摩卡如今居然賣4.85元，實在是很貴。

根據一位南加星巴克店員，星巴克的飲品近日普遍都有漲價，但並不清楚確切是從何時開始漲的。她說最近幾周開始，有很多顧客提出對價格的異議，因此大概是最近一兩周調漲價格。她還透露，這次漲價並不是針對加州，而是全國性的。

面對本次價格上漲，星巴克沒有對外說明詳情。Reddit的網友評論，星巴克基本每個季度，都會調漲價格，不過這種說法沒有得到星巴克證實。

星巴克11月6日宣布，將在2024年1月1日起，為僱員漲薪至少3%。星巴克發言人接受福斯新聞（FOX）採訪時表示，調漲員工薪資，不會造成飲品價格上漲。

值得注意的是，此前為因應加州速食店將自明年4月起調漲員工最低時薪至20元，麥當勞和墨西哥料理連鎖店Chipotle表示，將在明年提高在加州販售的食品價格。

星巴克早在2021至2022年，就有過多次漲價。根據哥倫比亞廣播網(CBS)2022年2月的一篇報導，星巴克自2021年10月至2022年2月，共有過三次漲價。美聯社報導，星巴克在2022年價格漲幅6%。當時星巴克發言人將漲價歸咎於疫情導致的供應鏈混亂，以及全國性通貨膨脹。

雖然星巴克價格上漲，但民眾依然買單。今年7月至9月間，星巴克收入（revenue）增長11%，達94億元，2022至2023財年，其收入相比上一個財年，增長11.6%至359億元。

面對價格連連上漲的星巴克咖啡，有民眾表示會轉而支持本地咖啡店。例如甜甜圈連鎖店Dunkin' Donuts等較便宜的咖啡店。不過也有人表示，這些店近幾年也在漲價，價格並不比星巴克便宜很多。一些只喝普通咖啡的民眾，則轉而在家自製咖啡，可以省去不少錢。

星巴克頗受歡迎的黑糖冰搖燕麥咖啡（iced brown sugar oatmil...
星巴克頗受歡迎的黑糖冰搖燕麥咖啡（iced brown sugar oatmilk shaken espresso）的中杯價格，8月時為6.25元，如今售價為6.45元，漲幅3.2%。（記者王若然製圖）
星巴克將從2024年1月起，調漲員工薪資。（取材自星巴克官網）
星巴克將從2024年1月起，調漲員工薪資。（取材自星巴克官網）
星巴克調漲不少飲品的價格。（記者王若然／攝影）
星巴克調漲不少飲品的價格。（記者王若然／攝影）
中杯（Grande）16盎司的咖啡拿鐵，今年8月時，售價為4.75元。如今漲至4...
中杯（Grande）16盎司的咖啡拿鐵，今年8月時，售價為4.75元。如今漲至4.95元，漲幅約4.2%。（記者王若然製圖）

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