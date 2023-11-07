我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

丕優調查：富裕國家人民 對美國的好感度高於中國

金山國際旅遊復甦回到疫前水平 獨缺中國客

橙縣遊船遇鯨魚繞船戲水3小時 跳躍拍浪 逗樂遊客

記者邵敏／洛杉磯報導
鯨魚圍繞船隻玩耍三小時，近距離表演各種精采動作。（Newport Coastal Adventure）
鯨魚圍繞船隻玩耍三小時，近距離表演各種精采動作。（Newport Coastal Adventure）

南加橙縣搭船出海觀看鯨魚的遊客，上周與兩隻座頭鯨（Humpback whales）相遇，並發生千載難逢的場景，野生鯨魚主動圍繞船隻玩耍三小時，近距離表演各種精采動作，甚至有鯨魚向人們「揮手致意」 。

橙縣新港灘市（Newport Beach）海岸，是世界聞名的賞鯨地點，因為該水域溫暖，常有鯨群從冰冷海域游至此地繁衍後代。最近正是觀賞座頭鯨的最佳季節，這種鯨魚極具觀賞性，它們游泳速度較慢，躍出海面的身姿非常優美。10月底乘船出海的遊客，遇到幾隻座頭鯨，這些雄偉的生物花了近三個小時，歡快地在船周圍游來游去，同時進行令人難以置信的表演。

（視頻來源：新港海岸探險公司／記者邵敏後製）

根據船長的說法，座頭鯨拍擊胸鰭，並將鰭舉到空中，然後將鰭猛擊回水中，一邊還甩著尾巴。有遊客表示，鯨魚在水中打滾，並且時不時將頭伸出水面，這種動作稱為「天空跳躍」。座頭鯨是海洋中最具魅力的鯨魚之一，它們以好奇心而聞名，會主動接近賞鯨之旅的船隻，並即興表演各種高難度動作。

新港海岸探險公司(Newport Coastal Adventure)表示，今年是座頭鯨觀賞的最好時節之一，最近幾個月已經發生多次遊客、鯨魚相遇互動的場景。 兩周前，從丹那岬（Dana Point）出發的遊客，目睹兩條鯨魚在遊動時即興表演，有一次甚至還向船上的人依依不捨地「揮手致意」 。

南加地區華人不願錯過與野生鯨魚近距離接觸的好機會，許多人舉家包船觀賞鯨魚，除新港灘市是出名的觀鯨點外，洛杉磯縣長堤市（Long Beach）也是不錯選擇。不同季節中都有機會見到不同品種的鯨魚途經此地，據悉，觀賞座頭鯨、海豚、長鬚鯨和小鬚鯨的旺季，將持續整個2023年冬季。

鯨魚圍繞船隻玩耍三小時，近距離表演各種精采動作。（Newport Coastal...
鯨魚圍繞船隻玩耍三小時，近距離表演各種精采動作。（Newport Coastal Adventure）

南加 橙縣 長堤

上一則

洛杉磯聯合學區 高一必修種族課

下一則

長榮航空/洛杉磯天使隊 共推全壘打慈善贊助

延伸閱讀

奇景 南加鯨魚繞船3小時 依依不捨「揮手致意」

奇景 南加鯨魚繞船3小時 依依不捨「揮手致意」
南加亞裔翁 遭遊民尾隨殺害

南加亞裔翁 遭遊民尾隨殺害
洛縣汽油連降36天 油價仍冠全美 每月平均多付96元

洛縣汽油連降36天 油價仍冠全美 每月平均多付96元
海上驚奇

海上驚奇
州檢察長合作爾灣社區 宣導反仇恨

州檢察長合作爾灣社區 宣導反仇恨
橙縣I-405高速新增車道 12月1日開放

橙縣I-405高速新增車道 12月1日開放

熱門新聞

抓捕野鴨野鵝等野生動物屬於違法行為，最高可罰款25萬、刑期兩年。（記者邵敏／攝影）

華人大媽公園抓野鵝燉湯 被抓還問「我有錯？」

2023-10-31 13:56
八歲的王子謙（David Wang，左）今年以「隱形人」第三次榮獲「萬聖節最佳裝扮創意獎」，成爲坦密庫拉聯合學區少有的萬聖節裝扮創意「三連冠」。（家長提供）

8歲華童萬聖節「隱形人」創意裝扮 坦密庫拉學區3連冠

2023-11-01 02:05
華女金芳（右）與菲茨帕特里克乘車出遊。（檔案圖）

金芳失蹤案新進展 遺骸發現通知家人

2023-11-01 14:10
10月29日，紐森現身上海外灘街頭，引大批民眾圍觀。（視頻截圖）

加州州長攜妻霸氣逛上海灘 一路風光引圍觀

2023-10-30 20:24
面容清麗的女子進店後假裝問這問那拖住店員，但最後沒有任何購買。與此同時，一名男子進入店内經理辦公室盜竊。（圖：店家提供）

2美女調虎離山 南加華商慘遭洗劫 影片全紀錄

2023-11-05 21:38

殭屍房貸復活 屋主繳不出款項面臨法拍

2023-10-30 02:18

超人氣

更多 >
退休換小房？新家有這五特點生活更方便

退休換小房？新家有這五特點生活更方便
史上首次太空戰鬥 以色列在大氣層外擊落敵方飛彈

史上首次太空戰鬥 以色列在大氣層外擊落敵方飛彈
便宜快餐沒了？麥當勞這幾樣要16元 他驚呼太瘋狂

便宜快餐沒了？麥當勞這幾樣要16元 他驚呼太瘋狂
好市多有機熟蛋用來方便 但為何能保存兩個月？

好市多有機熟蛋用來方便 但為何能保存兩個月？
BBC：美40年來首度動用納稅人錢 悄然助台全面武裝

BBC：美40年來首度動用納稅人錢 悄然助台全面武裝