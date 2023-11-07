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巴沙迪那動漫展 造型人物齊聚

記者子為／巴沙迪那報導
不少動漫迷打扮成喜歡的角色來到現場，讓會展中心變身動漫世界。（取材自Instagram@Anime Pasadena）
不少動漫迷打扮成喜歡的角色來到現場，讓會展中心變身動漫世界。（取材自Instagram@Anime Pasadena）

動漫在美國變得愈來愈流行，11月4日至5日，巴沙迪那動漫展（Anime Pasadena）在巴沙迪那會展中心（Pasadena Convention Center）盛大登場，供動漫迷、創作者、商家等交流和互動。首日約有超1萬名參與者，不少動漫迷打扮成喜歡的角色來到現場，讓會展中心變身動漫世界。

為期兩天的漫展從早上10時開放入場，熱情的動漫迷們在大門打開前就已經排起長長隊伍。主辦方表示，本次漫展是第五次舉辦，規模空前盛大，邀請至少350家供應商和超45位動漫界名人參與。

11月5日漫展開放後，動漫迷們在場內穿行，有的購買動漫周邊，有的與Cosplay（角色扮演，即打扮成動漫角色）參與者合影，有的積極參與各種講座和遊戲。主辦方還聯合粉絲團為漫迷們準備粉絲交流會，讓喜歡不同動漫的漫迷都能在現場找到同道中人，一起交流探討。

主辦方還舉辦Cosplay大賽，分為成人組和兒童組，獲獎者可領取精美獎品，這讓不少Cosplay愛好者踴躍參與，在會展中心附近的大街上，也隨處可見Cosplay動漫迷。居住在巴沙迪那的華女小史指出，開車經過會展中心時看到好多「奇裝異服」的人，還以為是類似巴沙迪那玫瑰花車遊行的活動在舉行。

現場也有一些華人漫迷面孔，其中有華人動漫迷Cosplay成「排球少年」中的及川徹和山口忠，造型可愛帥氣，引來不少人一同合照。

根據Pasadena Star News的報導，現場部分粉絲甚至從外州趕來參加，其中一位從北卡羅來納州趕來，想搜集動漫名人簽名，帶回給遠在北卡的朋友。這位粉絲名叫魯伊斯（Jose Ruiz），他表示在參與本次漫展前，他從未制定過旅行計畫，甚至沒有度假過。

11月4日至5日，巴沙迪那動漫展盛大登場，首日約有超1萬名參與者。（Anime ...
11月4日至5日，巴沙迪那動漫展盛大登場，首日約有超1萬名參與者。（Anime Pasadena官網）

動漫 北卡羅來納州 華人

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