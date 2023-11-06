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亞市免費義診 華人凌晨1時排隊等候

記者邵敏／亞凱迪亞報導
義診驗血項目最受歡迎。（記者邵敏／攝影）
義診驗血項目最受歡迎。（記者邵敏／攝影）

洛杉磯華人聚居城市亞凱迪亞（Arcadia）11月5日（周日）舉辦義診活動，當天共有十多項免費檢查項目對外開放，民眾無論身分背景、有無醫療保險均可參加。一名華人居民當天凌晨1時趕到現場排隊等候，她表示，自己每年都會參加這個義診體檢，十多年從未錯過。

廣受歡迎的「仁和安康義診活動」，由國際佛光會洛杉磯協會亞凱迪亞市分會，協同南加大USC Arcadia醫院（前美以美醫院）舉辦，每年一次的免費義診至今已是第21年。

亞市分會會長黃玉琦表示，5日凌晨1時左右，一名50多歲的華人女子就已在現場等候，據對方介紹，她每年都來參加免費義診檢查，至今已是第13年。到了早上五、六時，活動現場已有不少民眾排隊，當天醫護人員60位，義工110位，義診井然有序地進行。

黃玉琦說，與往年相比，今年所有項目都在室內進行，另外增加乳腺癌篩查、癌症諮詢等兩項檢查，總共14個檢測項目全部免費，民眾如果每項都做，大概兩小時內可完成。他同時指出，檢測後如果發現嚴重病例，醫院將在一周內把檢測結果寄給病人，及時提供協助。

佛光山西來寺慧東法師當天也來到現場，他表示，許多居民一早就來排隊等候，截止上午9時多，已有300多人前來義診，通過這樣的活動，可以幫助老人、沒有醫保的新移民等弱勢族群，希望每個人都能健康平安。

國際佛光會洛杉磯協會會長吳帥倫表示，義診活動中驗血項目最受歡迎，因為可以檢測許多指標，包括肝臟╱腎功能、甲狀腺功能、膽固醇、糖尿病等24項生化檢查。吳帥倫說，民眾平時做體檢需提前預約，花費多耗時長，現在短短半天內，可以體檢這麼多免費項目，非常方便。

據悉，今年義診在頸動脈中風篩查時，進行甲狀腺功能檢查，此外還包括眼科篩查、聽力篩查、流感疫苗注射、血壓檢查、血氧檢查、失智精神狀態篩查、體脂肪檢查、骨質疏鬆篩查、營養師、醫師諮詢等。活動由USC Arcadia醫院提供專業醫護人員、檢驗用品及義診場地等醫療支援，佛光會負責非醫療事項，包括義工召集、場地佈置、義診流程規畫以及驗血檢驗費用、器材租借費等。

總共14個檢測項目全部免費。（記者邵敏／攝影）
總共14個檢測項目全部免費。（記者邵敏／攝影）
截止上午9時多，已有300多人前來義診。（記者邵敏／攝影）
截止上午9時多，已有300多人前來義診。（記者邵敏／攝影）
亞凱迪亞11月5日舉辦義診活動。（記者邵敏／攝影）
亞凱迪亞11月5日舉辦義診活動。（記者邵敏／攝影）
每年一次的免費義診至今已舉辦21年。（記者邵敏／攝影）
每年一次的免費義診至今已舉辦21年。（記者邵敏／攝影）

檢測 洛杉磯 華人

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