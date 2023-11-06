羅斯密健康日 免費接種申請白卡

全美亞太裔耆老中心和基督教角聲醫療中心都在現場設立攤位。（記者張宏／攝影）

由羅斯密（Rosemead）市府公園娛樂中心(Parks & Recreation)與各團體共同舉行的第十四屆全民歡樂健康日，5日在羅斯密公園舉行，吸引數百人參與。民眾不僅可以免費接種疫苗，還能獲得各種健康資訊。

（影音來源：記者張宏 ）

在羅斯密市府旁邊的娛樂中心5日人頭攢動，來自聖蓋博 谷各地的民眾聚集在此。有民眾接種免費的流感和新冠疫苗，仁濟社區醫療中心提供抽血體檢，也可幫助民眾免費申請白卡和糧食券。

台灣人獅子會專門開來一輛眼科檢查車，會長Kim吳表示，獅子會已連續14年參與健康日，每年都為聖蓋博谷民眾帶來免費的眼科檢查，當天有60多人報名，接受檢查的民眾還能獲得一個免費的菠蘿包。

聯邦眾議員趙美心（Judy Chu）出席活動，並為主辦方頒發感謝狀。趙美心表示，她是這個活動的常客，感謝主辦方連續十多年舉辦健康園遊會，這是聖蓋博谷地區最棒的健康園遊會之一。感謝義工和各界支持與幫助，讓社區獲得更健康的生活方式。

活動場地分室內和室外兩個區域，室外攤位有來自「花哥」許希聖等人的園藝攤位區。許希聖表示，園藝不僅鍛煉身體，且種出來的菜有機天然，讓生活更健康，他這次號召各路園藝同好現場擺攤，有的賣有機肥料，有的賣家養的雞和雞蛋，而他則帶來各式辣椒盆栽和家裡種的柿子。

室內有洛加大（UCLA）健康檢查、中醫把脈問診、希望之城、角聲社區中心等攤位，民眾興致勃勃聚集在各個攤位前詢問各種健康資訊，其中不乏華人長者。來自阿罕布拉的華人孫太太表示，參加「全民歡樂健康日」，能讓她獲得很多健康相關信息，她還注射流感疫苗 ，此行收穫頗豐。

全美亞太裔耆老中心（簡稱 NAPCA）和基督教角聲醫療中心都在現場設立攤位，他們的艾爾蒙地診所，最近為民眾提供新版新冠疫苗免費注射，每周二到周五上午9時到12時，歡迎大家前去注射。