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魯比歐作客少數族裔媒體 講述家暴受害人保護法案

記者王若然／洛杉磯報導
加州參議員魯比歐（Susan Rubio）。（視頻截圖）
加州參議員魯比歐（Susan Rubio）。（視頻截圖）

家庭暴力是最古老、最普遍的暴力形式。根據統計，每三個女性中就有一個是家庭暴力的受害者；每六個男性中就有一個是受害者。少數族裔媒體（EMS）3日舉辦線上論壇，邀請加州參議員魯比歐（Susan Rubio）及另外兩名反對家暴運動領導者Tina Swithin、Viji Sundaram，講述了加州目前保護家暴受害人的立法等內容。

魯比歐指出，她曾是家庭暴力的受害者，因此在2018年加入加州參議會時就立下目標，推進家庭暴力受害者的立法。不過立法過程緩慢，需要時間。在她的努力下，通過了SB914法案。該法案在幫助淪為遊民的家庭暴力受害者，可以得到社會資源。有關統計顯示，57%的女性遊民表示家庭暴力是導致他們無家可歸的直接原因。魯比歐說，在該法之前，家暴受害者淪為遊民後，並沒有得到特別的照顧。該法確保地方政府獲得專門撥款，用於幫助因家暴成為遊民的人。

此外，2019年由魯比歐起草的SB273法案（又稱鳳凰法案），將家暴受害者舉證施暴人的時效由以前的三年延長為五年。魯比歐說，3年時間太短，一些受害人可能因為恐懼遲遲不敢出來指證施暴者，而家暴案中搜集證據很困難，需要花費很長時間。魯比歐說，她近幾年試圖將該期限再次延長至15年，但修正案未能通過。

此外還有「彼克法案」（Piqui's Law），要求法官接受家庭暴力辨識能力訓練，避免夫妻雙方在分居，孩子被其中的施暴者傷害；SB316要求設置高中家暴受害者熱線，並將熱線號碼印在學生證上。

對於有人提問：有些家暴受害人是新移民，他們不敢去警局報警怎麼辦？魯比歐說，對於很多人，去警局報警確實需要勇氣。她建議這些人先到附近的家暴服務中心，找相關人士資訊，先從這裡尋求幫助。

另外一位演講嘉賓Tina Swithin也是一位家暴倖存者。她講述了如何跟有暴力傾向的老公離婚，在分居過程中如何保護兩個小孩。Tina Swithin說，雖然花了六年才拿到孩子的撫養權，遠離暴力男的威脅，但她無疑是幸運的。她創辦了「One Mom’s Battle」，為家暴受害媽媽提供幫助。

還有一位演講嘉賓是「The Public Press」的記者，Narika組織聯合創辦人Viji Sundaram，她講述了灣區一名女子承受家庭暴力的故事。

最後，西裔女子Gloria Angeles講述了她遭受家暴的遭遇，呼籲執法人員要照顧被害者的感受和利益。

Gloria Angeles講述了她遭受家暴的故事，呼籲執法人員在執法過程中要照...
Gloria Angeles講述了她遭受家暴的故事，呼籲執法人員在執法過程中要照顧被害者感受和利益。（視頻截圖）
「The Public Press」的記者，Narika組織聯合創辦人Viji ...
「The Public Press」的記者，Narika組織聯合創辦人Viji Sundaram。（視頻截圖）
Tina Swithin創辦了「One Mom’s Battle」，為家暴受害媽...
Tina Swithin創辦了「One Mom’s Battle」，為家暴受害媽媽提供幫助。（視頻截圖）

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