南加亞裔翁 遭遊民尾隨殺害

南加橙縣一名87歲的亞裔年長者，日前被跟隨他入屋的遊民殺害。（CBSLA電視台畫面）

南加橙縣 一名87歲的亞裔 年長者，日前在自己居住的公寓內被遊民 殘忍殺害，場面慘不忍睹。近日更多案情細節公布，老人被害時，雙手被電線捆綁。而案發前，兇手曾與該亞裔長者交談近一小時，場面看起來平和。讓受害者的兒子十分不解，為何該遊民要殺害父親。

（視頻來源：現場監控／記者邵敏後製）

案件發生在11月1日晚上7時30分左右，案發地址位於橙縣園林市(Garden Grove)中央大道(Central Avenue)9900號街區。死者是87歲的亞裔長者范鐘（Chuong Pham，音譯），1996年從越南移居美國，在這幢公寓大樓住了20多年，嫌犯是26歲的遊民Mario Brancato。

園林市警局稱，Brancato因涉嫌闖入居民公寓，並襲擊被害人范鐘，導致其死亡而被捕。 案發當晚，警方接到報警電話趕到現場時，發現嫌犯已被眾多居民壓倒在地，受害者范鐘在另一個房間失去意識，他被送往當地醫院搶救，但因傷重不治身亡。

范鐘的兒子Khanh Pham表示，他的哥哥與父親住在一起，案發時，哥哥正好外出。Khanh Pham通過Ring監控，發現一名陌生男子闖入公寓。視頻顯示，陌生人對父親大喊大叫，並在公寓裡翻箱倒櫃。但讓人十分不解的是，嫌犯行兇前在房間內待了一個多小時，畫面中可以看到兩人最初是在和平交談，尚不清楚他們談論的內容。

發現異常的Khanh Pham趕緊通知哥哥，後者率先返回公寓。哥哥進門時，看到父親已躺倒在血泊中，雙手被電話線捆綁。此時嫌犯仍未離開，哥哥立即衝到外面呼救，在鄰居的幫助下，眾人將企圖逃跑的嫌疑犯壓在地上。鄰居表示，沒有發現嫌疑人攜帶任何武器；警方也證實，沒有在現場發現凶器，警官Nick Jensen表示，襲擊過程中，可能有其他可以用來攻擊受害者的家居用品。

Khanh Pham還透露，嫌犯曾跟父親一同走進房間，兩人交談期間，一位親戚撥打父親電話進行視頻聊天。接電話的是嫌疑人Brancato，他在電話中對這名親戚大喊大叫。

Khanh Pham還表示，家人並不認識嫌犯，「我很想知道這個人從哪裡來，他在這裡做什麼，為什麼要殺死一個生病的老人，房子裡什麼值錢的東西都沒有 。」

這起案件最初被認定為入室盜竊。不過考量被害人顯然遭受過嚴重毆打，調查人員表示，驗屍官辦公室仍在調查死因，由於案件疑點重重，兇手殺人的動機仍在調查中。嫌犯Brancato曾於2022年8月因破壞公物和酒後駕車被判入獄，目前處於緩刑期間。任何有更多此案信息的人，請致電警探Rogers，電話714-741-5413，或聯繫園林市警局，電話 714-741-5800。