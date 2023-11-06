我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州州長紐森挨批暗地角逐大位 沒膽子明說

與章子怡結束8年婚 汪峰去年早爆離婚原因「抱怨3點」

南加亞裔翁 遭遊民尾隨殺害

記者邵敏／洛杉磯綜合報導
南加橙縣一名87歲的亞裔年長者，日前被跟隨他入屋的遊民殺害。（CBSLA電視台畫面）
南加橙縣一名87歲的亞裔年長者，日前被跟隨他入屋的遊民殺害。（CBSLA電視台畫面）

南加橙縣一名87歲的亞裔年長者，日前在自己居住的公寓內被遊民殘忍殺害，場面慘不忍睹。近日更多案情細節公布，老人被害時，雙手被電線捆綁。而案發前，兇手曾與該亞裔長者交談近一小時，場面看起來平和。讓受害者的兒子十分不解，為何該遊民要殺害父親。

（視頻來源：現場監控／記者邵敏後製）

案件發生在11月1日晚上7時30分左右，案發地址位於橙縣園林市(Garden Grove)中央大道(Central Avenue)9900號街區。死者是87歲的亞裔長者范鐘（Chuong Pham，音譯），1996年從越南移居美國，在這幢公寓大樓住了20多年，嫌犯是26歲的遊民Mario Brancato。

園林市警局稱，Brancato因涉嫌闖入居民公寓，並襲擊被害人范鐘，導致其死亡而被捕。 案發當晚，警方接到報警電話趕到現場時，發現嫌犯已被眾多居民壓倒在地，受害者范鐘在另一個房間失去意識，他被送往當地醫院搶救，但因傷重不治身亡。

范鐘的兒子Khanh Pham表示，他的哥哥與父親住在一起，案發時，哥哥正好外出。Khanh Pham通過Ring監控，發現一名陌生男子闖入公寓。視頻顯示，陌生人對父親大喊大叫，並在公寓裡翻箱倒櫃。但讓人十分不解的是，嫌犯行兇前在房間內待了一個多小時，畫面中可以看到兩人最初是在和平交談，尚不清楚他們談論的內容。

發現異常的Khanh Pham趕緊通知哥哥，後者率先返回公寓。哥哥進門時，看到父親已躺倒在血泊中，雙手被電話線捆綁。此時嫌犯仍未離開，哥哥立即衝到外面呼救，在鄰居的幫助下，眾人將企圖逃跑的嫌疑犯壓在地上。鄰居表示，沒有發現嫌疑人攜帶任何武器；警方也證實，沒有在現場發現凶器，警官Nick Jensen表示，襲擊過程中，可能有其他可以用來攻擊受害者的家居用品。

Khanh Pham還透露，嫌犯曾跟父親一同走進房間，兩人交談期間，一位親戚撥打父親電話進行視頻聊天。接電話的是嫌疑人Brancato，他在電話中對這名親戚大喊大叫。

Khanh Pham還表示，家人並不認識嫌犯，「我很想知道這個人從哪裡來，他在這裡做什麼，為什麼要殺死一個生病的老人，房子裡什麼值錢的東西都沒有 。」

這起案件最初被認定為入室盜竊。不過考量被害人顯然遭受過嚴重毆打，調查人員表示，驗屍官辦公室仍在調查死因，由於案件疑點重重，兇手殺人的動機仍在調查中。嫌犯Brancato曾於2022年8月因破壞公物和酒後駕車被判入獄，目前處於緩刑期間。任何有更多此案信息的人，請致電警探Rogers，電話714-741-5413，或聯繫園林市警局，電話 714-741-5800。

亞裔 遊民 橙縣

上一則

洛縣汽油連降36天 油價仍冠全美 每月平均多付96元

下一則

警緝藏大麻教堂 未犯宗教權

延伸閱讀

87歲亞裔翁遭遊民殺害 電話線綁手 倒在血泊中

87歲亞裔翁遭遊民殺害 電話線綁手 倒在血泊中
只是翻面？遊民拔3水溝蓋扔愛河 判囚30天

只是翻面？遊民拔3水溝蓋扔愛河 判囚30天
街頭撿食記(上)

街頭撿食記(上)
遊民當街強姦未遂 檢方竟拒重罪指控

遊民當街強姦未遂 檢方竟拒重罪指控
遊民強姦過路女未遂 洛縣檢察官拒重罪指控

遊民強姦過路女未遂 洛縣檢察官拒重罪指控
即時掌握地鐵遊民 洛縣市推整合方案

即時掌握地鐵遊民 洛縣市推整合方案

熱門新聞

抓捕野鴨野鵝等野生動物屬於違法行為，最高可罰款25萬、刑期兩年。（記者邵敏／攝影）

華人大媽公園抓野鵝燉湯 被抓還問「我有錯？」

2023-10-31 13:56
陳立民經營的「頤中福」台灣餐廳，成為今年洛杉磯唯一上榜的米其林中餐館。（受訪者提供）

坐牢像度假 「米其林」中餐廳老闆 曾不捨出獄

2023-10-29 14:14
八歲的王子謙（David Wang，左）今年以「隱形人」第三次榮獲「萬聖節最佳裝扮創意獎」，成爲坦密庫拉聯合學區少有的萬聖節裝扮創意「三連冠」。（家長提供）

8歲華童萬聖節「隱形人」創意裝扮 坦密庫拉學區3連冠

2023-11-01 02:05
華女金芳（右）與菲茨帕特里克乘車出遊。（檔案圖）

金芳失蹤案新進展 遺骸發現通知家人

2023-11-01 14:10
陳立民立志要做最地道的台灣菜。（記者邵敏／攝影）

華男逃亡＋坐牢16年 61歲開餐廳上榜米其林

2023-10-29 02:19
10月29日，紐森現身上海外灘街頭，引大批民眾圍觀。（視頻截圖）

加州州長攜妻霸氣逛上海灘 一路風光引圍觀

2023-10-30 20:24

超人氣

更多 >
2美女調虎離山 南加華商慘遭洗劫 影片全紀錄

2美女調虎離山 南加華商慘遭洗劫 影片全紀錄
與章子怡結束8年婚 汪峰去年早爆離婚原因「抱怨3點」

與章子怡結束8年婚 汪峰去年早爆離婚原因「抱怨3點」
撞傷史丹福大學穆斯林學生後逃逸 駕駛罵「你們這些混蛋」

撞傷史丹福大學穆斯林學生後逃逸 駕駛罵「你們這些混蛋」
31歲楊紫演17歲高中生… 新劇預告出爐 網友批一點都不青春

31歲楊紫演17歲高中生… 新劇預告出爐 網友批一點都不青春
唐禹哲「披荊斬棘3」總決賽驚喜求婚 小13歲女友背景曝光

唐禹哲「披荊斬棘3」總決賽驚喜求婚 小13歲女友背景曝光