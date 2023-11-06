洛縣汽油連降36天 油價仍冠全美 每月平均多付96元

洛杉磯民眾每次加油要比全國平均大約多支付24元。（取材自AAA南加州分會網頁）

南加州 自助服務汽油平均價格第36天連續微降，洛杉磯縣和橙縣 的汽油均價本周末分別降至5.268元和5.095元，但降幅和持續降價時間均未能趕上全國平均速度。兩縣普通汽油每加侖比全國均價高出1.842元和1.669元。

根據全國汽車俱樂部AAA和石油價格數據，到11月4日，洛縣 普通汽油均價連續36天下調，繼3日（星期五）每加侖下調3.1分之後，4日（星期六）再下調1.6分，87號普通汽油均價為5.268元。過去36天，整個洛杉磯縣普通汽油平均價格總共下跌了1.047元，這也是在之前出現的25天中連續出現23次價格上漲之後的持續下調，之前的23次價格上漲，導致洛縣普通汽油均價在此期間上漲91.8分。換言之，此波連續下調的價格仍未回落到連續上漲之前的價格水平。

不過對於加州近年來持續超高的油價來說，持續下調總是好事。過去一周，洛縣地區普通汽油均價下跌15.3分。目前的普通汽油均價比2022年同期下降26.1分。2022年10月5日，洛縣普通汽油均價創下每加侖6.494元的歷史紀錄，不少地區87號汽油每加侖超過7元。

橙縣普通汽油均價到4日為止也連續出現37次下調，本周末橙縣普通汽油均價比一周前下降12.8分，比一年前同期下降32.2分。AAA的紀錄顯示，橙縣普通汽油均價在2022年10月5日創下6.459元的有史以來最高紀錄。

本來就一直低位的全國普通汽油均價，此波連續降價幅度和天數均繼續優於加州。到本周，全國普通汽油均價已連續47天45次降價，目前全國的汽油均價為每加侖3.426元。如果以普通汽車13加侖油箱計算，洛杉磯人每次加油要比全國平均多支付24元左右，如果每周加油一次，相當於每月多支付96元。