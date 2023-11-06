我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州州長紐森挨批暗地角逐大位 沒膽子明說

與章子怡結束8年婚 汪峰去年早爆離婚原因「抱怨3點」

洛縣汽油連降36天 油價仍冠全美 每月平均多付96元

記者楊青／綜合報導
洛杉磯民眾每次加油要比全國平均大約多支付24元。（取材自AAA南加州分會網頁）
洛杉磯民眾每次加油要比全國平均大約多支付24元。（取材自AAA南加州分會網頁）

加州自助服務汽油平均價格第36天連續微降，洛杉磯縣和橙縣的汽油均價本周末分別降至5.268元和5.095元，但降幅和持續降價時間均未能趕上全國平均速度。兩縣普通汽油每加侖比全國均價高出1.842元和1.669元。

根據全國汽車俱樂部AAA和石油價格數據，到11月4日，洛縣普通汽油均價連續36天下調，繼3日（星期五）每加侖下調3.1分之後，4日（星期六）再下調1.6分，87號普通汽油均價為5.268元。過去36天，整個洛杉磯縣普通汽油平均價格總共下跌了1.047元，這也是在之前出現的25天中連續出現23次價格上漲之後的持續下調，之前的23次價格上漲，導致洛縣普通汽油均價在此期間上漲91.8分。換言之，此波連續下調的價格仍未回落到連續上漲之前的價格水平。

不過對於加州近年來持續超高的油價來說，持續下調總是好事。過去一周，洛縣地區普通汽油均價下跌15.3分。目前的普通汽油均價比2022年同期下降26.1分。2022年10月5日，洛縣普通汽油均價創下每加侖6.494元的歷史紀錄，不少地區87號汽油每加侖超過7元。

橙縣普通汽油均價到4日為止也連續出現37次下調，本周末橙縣普通汽油均價比一周前下降12.8分，比一年前同期下降32.2分。AAA的紀錄顯示，橙縣普通汽油均價在2022年10月5日創下6.459元的有史以來最高紀錄。

本來就一直低位的全國普通汽油均價，此波連續降價幅度和天數均繼續優於加州。到本周，全國普通汽油均價已連續47天45次降價，目前全國的汽油均價為每加侖3.426元。如果以普通汽車13加侖油箱計算，洛杉磯人每次加油要比全國平均多支付24元左右，如果每周加油一次，相當於每月多支付96元。

洛縣 橙縣 加州

上一則

紐森挨批暗地角逐大位 沒膽子明說

下一則

南加亞裔翁 遭遊民尾隨殺害

延伸閱讀

好市多10月同店銷售成長減速 美國表現最弱

好市多10月同店銷售成長減速 美國表現最弱
紐約州Q3銷售稅收增3.6% 證經濟復甦

紐約州Q3銷售稅收增3.6% 證經濟復甦
南加汽油均價連降20天

南加汽油均價連降20天
南加汽油價連降22天 洛縣仍比全國貴2元

南加汽油價連降22天 洛縣仍比全國貴2元
「危害公眾健康」 小型飛機2030年前禁用含鉛汽油

「危害公眾健康」 小型飛機2030年前禁用含鉛汽油
印尼總統：以哈戰爭加劇世界危機 汽油燃料恐上漲

印尼總統：以哈戰爭加劇世界危機 汽油燃料恐上漲

熱門新聞

抓捕野鴨野鵝等野生動物屬於違法行為，最高可罰款25萬、刑期兩年。（記者邵敏／攝影）

華人大媽公園抓野鵝燉湯 被抓還問「我有錯？」

2023-10-31 13:56
陳立民經營的「頤中福」台灣餐廳，成為今年洛杉磯唯一上榜的米其林中餐館。（受訪者提供）

坐牢像度假 「米其林」中餐廳老闆 曾不捨出獄

2023-10-29 14:14
八歲的王子謙（David Wang，左）今年以「隱形人」第三次榮獲「萬聖節最佳裝扮創意獎」，成爲坦密庫拉聯合學區少有的萬聖節裝扮創意「三連冠」。（家長提供）

8歲華童萬聖節「隱形人」創意裝扮 坦密庫拉學區3連冠

2023-11-01 02:05
華女金芳（右）與菲茨帕特里克乘車出遊。（檔案圖）

金芳失蹤案新進展 遺骸發現通知家人

2023-11-01 14:10
陳立民立志要做最地道的台灣菜。（記者邵敏／攝影）

華男逃亡＋坐牢16年 61歲開餐廳上榜米其林

2023-10-29 02:19
10月29日，紐森現身上海外灘街頭，引大批民眾圍觀。（視頻截圖）

加州州長攜妻霸氣逛上海灘 一路風光引圍觀

2023-10-30 20:24

超人氣

更多 >
2美女調虎離山 南加華商慘遭洗劫 影片全紀錄

2美女調虎離山 南加華商慘遭洗劫 影片全紀錄
與章子怡結束8年婚 汪峰去年早爆離婚原因「抱怨3點」

與章子怡結束8年婚 汪峰去年早爆離婚原因「抱怨3點」
撞傷史丹福大學穆斯林學生後逃逸 駕駛罵「你們這些混蛋」

撞傷史丹福大學穆斯林學生後逃逸 駕駛罵「你們這些混蛋」
31歲楊紫演17歲高中生… 新劇預告出爐 網友批一點都不青春

31歲楊紫演17歲高中生… 新劇預告出爐 網友批一點都不青春
唐禹哲「披荊斬棘3」總決賽驚喜求婚 小13歲女友背景曝光

唐禹哲「披荊斬棘3」總決賽驚喜求婚 小13歲女友背景曝光