戴薇演唱新作 登上洛加大音樂廳

戴薇被紐約時報形容為「熱情洋溢」的創作者，被華盛頓郵報列為「22位值得關注的作曲家/演奏家」。 （洛杉磯室內樂團）

作曲是一門複雜且富有創意的藝術，不僅需要深厚的音樂理論基礎和紮實的作曲技巧，還需將內心情感轉化成音符，喚起聽眾的共鳴。 近日，華人作曲家戴薇（Wei Dai）帶著她的新作「Invisible Portals」，登上洛杉磯知名音樂舞台，與南加聽眾分享自己的心靈之旅。

10月21、22日，戴薇接連兩日與洛杉磯室內交響樂團(LACO)合作呈現她的最新作品「Invisible Portals」。 在首席指揮家Jaime Martín的指揮下，這首穿越東方和西方、古典與流行、電子與原聲的作品，為洛杉磯加大 (UCLA)的Royce Hall和洛杉磯市歷史地標Alex Theatre帶來不一樣的音樂體驗。

戴薇不僅以作曲者的身分，還擔任歌曲，演繹作品；她融合流行、民族及「呼麥」的喉音等唱法，希望將聽眾帶入多文化、多維度的音樂世界。

戴薇研究佛經書籍，去西藏、尼泊爾采風，跟著當地居民學習「呼麥」（一種口弦琴），她從不斷的學習和體驗中汲取靈感。 她被紐約時報 形容為「熱情洋溢」的創作者；被華盛頓郵報列為「22位值得關注的作曲家/演奏家」。 「Invisible Portals」於去年3月在著名的卡內基音樂廳 （Carnegie Hall）首演。

戴薇畢業於柯蒂斯音樂學院(The Curtis Institute of Music)，她是郎朗等一眾音樂大師的校友。目前，戴薇正在普林斯頓大學(Princeton University)攻讀音樂作曲博士學位。 她提到，在學校的30位同學中，她是唯一一個來自中國的學生。 初來美國時，她因學業壓力體重增加近40磅，語言、文化背景的差異，讓她的學習經歷異常艱難。

其實，年少成名的戴薇本可以選擇一條輕鬆的路。 2007年，她曾獲得知名選秀節目「我型我秀」的全國15強。 隨後，她被台灣福茂唱片簽為詞曲人，與李宗盛、楊宗緯、楊丞琳、郁可唯等唱片製作人 、藝人合作並發表多首作品。 然而，商業音樂的創作並不符合戴薇初衷，她在事業一帆風順時，毅然選擇退場，赴美深造。

從早期的流行樂唱作，到對古典音樂的深入研究學習，再到現今的實驗性創作，戴薇的音樂之旅在不斷演變。 她說，「我不願將自己限定在某種風格中，對聲音、題材地實驗和實踐，是我創作的長期動力。」