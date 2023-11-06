我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州州長紐森挨批暗地角逐大位 沒膽子明說

與章子怡結束8年婚 汪峰去年早爆離婚原因「抱怨3點」

戴薇演唱新作 登上洛加大音樂廳

記者趙健／洛杉磯市報導
戴薇被紐約時報形容為「熱情洋溢」的創作者，被華盛頓郵報列為「22位值得關注的作曲家/演奏家」。 （洛杉磯室內樂團）
戴薇被紐約時報形容為「熱情洋溢」的創作者，被華盛頓郵報列為「22位值得關注的作曲家/演奏家」。 （洛杉磯室內樂團）

作曲是一門複雜且富有創意的藝術，不僅需要深厚的音樂理論基礎和紮實的作曲技巧，還需將內心情感轉化成音符，喚起聽眾的共鳴。 近日，華人作曲家戴薇（Wei Dai）帶著她的新作「Invisible Portals」，登上洛杉磯知名音樂舞台，與南加聽眾分享自己的心靈之旅。

10月21、22日，戴薇接連兩日與洛杉磯室內交響樂團(LACO)合作呈現她的最新作品「Invisible Portals」。 在首席指揮家Jaime Martín的指揮下，這首穿越東方和西方、古典與流行、電子與原聲的作品，為洛杉磯加大(UCLA)的Royce Hall和洛杉磯市歷史地標Alex Theatre帶來不一樣的音樂體驗。

戴薇不僅以作曲者的身分，還擔任歌曲，演繹作品；她融合流行、民族及「呼麥」的喉音等唱法，希望將聽眾帶入多文化、多維度的音樂世界。 

戴薇研究佛經書籍，去西藏、尼泊爾采風，跟著當地居民學習「呼麥」（一種口弦琴），她從不斷的學習和體驗中汲取靈感。 她被紐約時報形容為「熱情洋溢」的創作者；被華盛頓郵報列為「22位值得關注的作曲家/演奏家」。 「Invisible Portals」於去年3月在著名的卡內基音樂廳（Carnegie Hall）首演。

戴薇畢業於柯蒂斯音樂學院(The Curtis Institute of Music)，她是郎朗等一眾音樂大師的校友。目前，戴薇正在普林斯頓大學(Princeton University)攻讀音樂作曲博士學位。 她提到，在學校的30位同學中，她是唯一一個來自中國的學生。 初來美國時，她因學業壓力體重增加近40磅，語言、文化背景的差異，讓她的學習經歷異常艱難。

其實，年少成名的戴薇本可以選擇一條輕鬆的路。 2007年，她曾獲得知名選秀節目「我型我秀」的全國15強。 隨後，她被台灣福茂唱片簽為詞曲人，與李宗盛、楊宗緯、楊丞琳、郁可唯等唱片製作人 、藝人合作並發表多首作品。 然而，商業音樂的創作並不符合戴薇初衷，她在事業一帆風順時，毅然選擇退場，赴美深造。

從早期的流行樂唱作，到對古典音樂的深入研究學習，再到現今的實驗性創作，戴薇的音樂之旅在不斷演變。 她說，「我不願將自己限定在某種風格中，對聲音、題材地實驗和實踐，是我創作的長期動力。」

洛杉磯加大 卡內基音樂廳 紐約時報

上一則

魯比歐作客少數族裔媒體 講述家暴受害人保護法案

下一則

洛僑中心講座 專家分享保險投資要領

延伸閱讀

影壇黑掉難翻身 威爾史密斯想回樂壇重新出發？

影壇黑掉難翻身 威爾史密斯想回樂壇重新出發？
2100全美城市人口排名 洛城暴跌

2100全美城市人口排名 洛城暴跌
研究：到2100年 德州將擁全美前3大城市

研究：到2100年 德州將擁全美前3大城市
洛市休班警車禍亡 肇事者酒駕闖紅燈

洛市休班警車禍亡 肇事者酒駕闖紅燈
陶喆上海開唱秀流利上海話 預告將推新專輯

陶喆上海開唱秀流利上海話 預告將推新專輯
「大鬍子」哈登加入洛杉磯快艇隊

「大鬍子」哈登加入洛杉磯快艇隊

熱門新聞

抓捕野鴨野鵝等野生動物屬於違法行為，最高可罰款25萬、刑期兩年。（記者邵敏／攝影）

華人大媽公園抓野鵝燉湯 被抓還問「我有錯？」

2023-10-31 13:56
陳立民經營的「頤中福」台灣餐廳，成為今年洛杉磯唯一上榜的米其林中餐館。（受訪者提供）

坐牢像度假 「米其林」中餐廳老闆 曾不捨出獄

2023-10-29 14:14
八歲的王子謙（David Wang，左）今年以「隱形人」第三次榮獲「萬聖節最佳裝扮創意獎」，成爲坦密庫拉聯合學區少有的萬聖節裝扮創意「三連冠」。（家長提供）

8歲華童萬聖節「隱形人」創意裝扮 坦密庫拉學區3連冠

2023-11-01 02:05
華女金芳（右）與菲茨帕特里克乘車出遊。（檔案圖）

金芳失蹤案新進展 遺骸發現通知家人

2023-11-01 14:10
陳立民立志要做最地道的台灣菜。（記者邵敏／攝影）

華男逃亡＋坐牢16年 61歲開餐廳上榜米其林

2023-10-29 02:19
10月29日，紐森現身上海外灘街頭，引大批民眾圍觀。（視頻截圖）

加州州長攜妻霸氣逛上海灘 一路風光引圍觀

2023-10-30 20:24

超人氣

更多 >
2美女調虎離山 南加華商慘遭洗劫 影片全紀錄

2美女調虎離山 南加華商慘遭洗劫 影片全紀錄
與章子怡結束8年婚 汪峰去年早爆離婚原因「抱怨3點」

與章子怡結束8年婚 汪峰去年早爆離婚原因「抱怨3點」
撞傷史丹福大學穆斯林學生後逃逸 駕駛罵「你們這些混蛋」

撞傷史丹福大學穆斯林學生後逃逸 駕駛罵「你們這些混蛋」
31歲楊紫演17歲高中生… 新劇預告出爐 網友批一點都不青春

31歲楊紫演17歲高中生… 新劇預告出爐 網友批一點都不青春
唐禹哲「披荊斬棘3」總決賽驚喜求婚 小13歲女友背景曝光

唐禹哲「披荊斬棘3」總決賽驚喜求婚 小13歲女友背景曝光