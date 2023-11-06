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洛僑中心講座 專家分享保險投資要領

記者張庭瑜╱洛杉磯報導
全體來賓一同合影，共同表達對講座的重要性的認同。（記者張庭瑜/攝影）
全體來賓一同合影，共同表達對講座的重要性的認同。（記者張庭瑜/攝影）

洛杉磯華僑文教服務中心11月4日（周六）舉行的「僑青跨域交流座談--風險管理穩超勝算」講座中，三位講員Transglobal理事沈毅昌、美國永泰保險營運總監高欣怡、以及富達保險規畫師施敬賢提供了專業知識和見解。

這三位行業專家在講座中分享的知識，包括如何為企業量身打造全面的風險管理策略、個人保險規畫的方法，以及如何透過保險投資創建免稅收入和持續現金流。此外，他們還介紹保險索賠的流程，包括理賠資料的準備和審核步驟。

而洛僑中心陳敏永主任致詞時則強調跨域交流座談會的重要性，提到透過此類活動不僅能交流寶貴的市場經驗，還能加強彼此間的聯繫。

陳敏永主任強調跨域交流座談會的重要性，並強調透過此類活動促進市場經驗的交流和彼此...
陳敏永主任強調跨域交流座談會的重要性，並強調透過此類活動促進市場經驗的交流和彼此聯繫的加強。（記者張庭瑜/攝影）

理財專家沈毅昌在講座中分享關於保險的基本概念，尤其是自用人壽保險的重要性。他強調現代人壽保險不僅具有傳統的生命保障功能，還可以用於房屋貸款保障。他解釋，如果家庭的經濟支柱突然過世，未償還的房貸可能成為財務壓力的來源。因此，購買保險可以提供暫時的貸款保障，甚至有些人可以利用保險理賠金來清償貸款，確保家庭的安全。

沈毅昌(右一)分享保險的多功能性，並鼓勵年輕人早期開始投資以實現財富成長。（記者...
沈毅昌(右一)分享保險的多功能性，並鼓勵年輕人早期開始投資以實現財富成長。（記者張庭瑜/攝影）

沈毅昌還介紹人壽保險在教育基金和退休規畫方面的應用。他提到，許多人使用人壽保險來建立教育基金，因為它可以提供更靈活的資金使用方式，並在需要時提取資金，同時也具有保險保障。

此外，他強調人壽保險如何提供免稅收入的機會，並解釋複利成長的概念。他鼓勵年輕人早期開始投資，以利用時間的優勢實現財富的成長。

沈毅昌也分享保險和投資之間的區別，並提醒人們在財務規畫中綜合考慮各種選擇。他強調年輕人需要考慮長壽和退休的挑戰，以及如何通過智慧的投資和規畫來應對這些挑戰。

施敬賢則深入討論了各種保險類型，包括財產保險、責任保險、勞工保險、商業車輛保險、應收帳款保險、僱傭責任險、專業責任險、雨傘險等，強調了保險在不同場景下的重要性。他的分享幫助參與者更好地理解如何保護自己和他們的財產。

保險 投資 貸款

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