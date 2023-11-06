開發經濟適用住宅 聖谷住房信託基金獲500萬補助

聖蓋博谷區域住房信託基金獲得500萬美元贈款，以推進該區域的經濟適用住房建設，進一步擴大住房基金至1300萬美元，致力於提升住房可負擔性和多樣性。（截至聖蓋博谷區域住房信託基金會）

聖蓋博 谷區域住房信託基金（SGVRHT）喜獲南加州 政府協會（SCAG）透過其加速轉型住房計畫（PATH）提供的500萬元資金。此資金支持是2021年區域早期行動規畫補助（REAP 2.0）計畫的一部分，目的在促進填充式住宅發展，提高住房可負擔性，推廣公平住房政策。

這筆款項是在SCAG區域委員會發布長效可負擔住房計畫資金通告之後頒發的，體現了共同推動南加州可持續及負擔得起的住房方案的決心。

該贈款將加強SGVRHT的循環貸款 基金（RLF），該基金是支持收購、前期開發以及經濟適用住房項目建設融資的重要管道。此次資金將對地區產生深遠影響：二到五年的期限內，預計將直接支持約60個住房單位的開發。隨著貸款的回收再投入，未來將有更多住房單位得以建設，為聖蓋博谷帶來長期的永續發展和房屋融資保障。 RLF自設立以來，已協助興建包括16棟單戶型經濟適用房在內的共266個房屋單位。

「SGVRHT對於能夠獲得SCAG的這項重要資助感到非常榮幸」，聖蓋博谷區域住房信託基金董事會主席、克萊蒙市（Claremont）議員萊亞諾（Jed Leano）表示，這筆資金將在他們不斷推進聖蓋博谷經濟適用住房事業中發揮關鍵作用。我們將繼續積極利用這些資源，為本地區帶來長遠的正面效應。

長效可負擔住房計畫設立總額為4500萬元，在鼓勵創新的住房金融方式，設立信託基金、催化基金以及開闢新的永久性資金來源，從而實現REAP 2.0的目標。先前的資金徵集活動共收到28份申請，最終有14個規畫與實施項目獲得資助，SGVRHT的提案便是其中之一，其提案完全契合了SCAG的願景，彰顯了信託基金的潛力與影響 力。

在此次獲得補助金之前，RLF已有800萬元資金。現在加上新的500萬元資助，基金總額達到了1300萬元。 這一顯著的資金增長強調了SGVRHT對解決聖蓋博谷住房挑戰的堅定承諾。基金會將致力於利用這筆資金，快速推動計畫進展，增加經濟適用住房的多樣性，提高居住標準，確保住房平等可及。