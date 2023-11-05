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身兼浸信會牧師…跨性別照曝光 阿拉巴馬州市長自盡

駕駛閃蜘蛛急煞 釀車禍

編譯侯乃云 / 綜合報導
死亡谷國家公園日前發生一起因為鳳蛛造成的車禍。（取自死亡谷國家公園臉書）
死亡谷國家公園日前發生一起因為鳳蛛造成的車禍。（取自死亡谷國家公園臉書）

加州死亡谷國家公園（Death Valley National Park）日前發生一起罕見車禍事件，來自瑞士的自駕旅客為避免輾壓到正在路過的大型鳳蛛(Tarantulas)而緊急煞車，因此造成後面的摩托車追撞。

國家公園管理局（National Park Service，NPS）表示，事故發生在周六下午，位於帕斯鎮（Towne Pass）以東的CA-190道路上，事故中的鳳蛛毫髮無傷。國家公園管理局提醒遊客小心駕駛，尤其是行駛下坡的時候。首先抵達現場的主管麥克．雷諾兹（Mike Reynolds）說：「水災導致道路仍有碎石，各種大小的野生動物都在這邊活動。」

國家公園管理局表示，鳳蛛最常出沒於秋冬，大約8至10歲的雄鳳蛛會離開地下洞穴尋找配偶。交配季節從9月下旬持續到10月初。交配後，雌鳳蛛有可能會殺死和吃掉雄鳳蛛，就算雄鳳蛛逃脫，通常也只能再活幾個月。然而，雌鳳蛛通常壽命長達25年並會多次交配。

鳳蛛行動緩慢，不具攻擊性，幾乎對人類無害，但若被咬傷可能會引起過敏反應。牠們的毛髮也可能刺激眼睛、口腔和鼻子。

加州 過敏 自駕

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