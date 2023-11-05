我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

今夜睡覺前 時鐘回撥1小時 多睡1小時

身兼浸信會牧師…跨性別照曝光 阿拉巴馬州市長自盡

兒童短片「無序」 交流中美文化

記者張宏/洛杉磯報導
各個年齡的小朋友身穿禮服走紅毯，這些小朋友都是這部短片的小演員。（記者張宏／攝影）
各個年齡的小朋友身穿禮服走紅毯，這些小朋友都是這部短片的小演員。（記者張宏／攝影）

由十多名兒童參演的兒童電影短片「無序」（DISORDERLY）日前迎來首映禮。電影由華裔青少年參與創作和表演，描述中國兒童在美國生活所面臨的挑戰和機遇。

首映在比佛利山的Fine Art劇院舉辦，各個年齡的小朋友身穿禮服走紅毯，他們都是這部短片的小演員，其中大多數是華裔小孩。主辦方Jacky劉表示，這部短片由ALT好萊塢童星機構、金獅影業及SWEET DEALS娛樂聯合拍攝，歷時數月完成。

電影以兒童和青少年作為主要角色，徵集12個年齡從七歲到14歲的青少年，為他們提供在好萊塢一展身手的機會。眾所周知以小孩作為主角拍片很不容易，因為孩子們基本是零表演基礎，所以拍攝過程比較長，需要導演手把手指導。

主辦方Sharon Tan表示，這不只是一部兒童作品，也是文化交流契機。希望通過這部短片，讓觀眾更加深入瞭解不同文化間的共鳴和理解。短片講述另一種文化背景的孩子，在異國他鄉的成長經歷，參演的孩子多數是華人小孩，他們有的在美國出生，有的在中國出生，但是他們在美國，依然能展示自我和才華，並融入社會。

Sharon Tan說，未來還計劃推出更多兒童電影，通過電影讓各族裔瞭解在美國的華人兒童發展和成長，也會定期與好萊塢製作團隊合作，製作更多兒童電影並參加各大電影節。他們的新電影「花兒與Flower」正在籌備中，目前在徵選兒童演員參與拍攝。

小演員代表發言。（記者張宏／攝影）
小演員代表發言。（記者張宏／攝影）
演員賈妮也出席首映式。（記者張宏／攝影）
演員賈妮也出席首映式。（記者張宏／攝影）
主辦方Jacky劉發言。（記者張宏／攝影）
主辦方Jacky劉發言。（記者張宏／攝影）

好萊塢 華人 華裔

上一則

中低收入房貸減免 3.5億待申請 最高8萬元 免費提供6種語言協助

下一則

藝術家魏海敏演講 華生感受京劇之美

延伸閱讀

導演蔡明亮賣票對路人「這麼說」道歉認失言：非常沒有禮貌

導演蔡明亮賣票對路人「這麼說」道歉認失言：非常沒有禮貌
梁朝偉奪金雞最佳男主角 史上首位華語片「三金」影帝

梁朝偉奪金雞最佳男主角 史上首位華語片「三金」影帝
華埠迎APEC 秀短片宣傳活動

華埠迎APEC 秀短片宣傳活動
「小城之春」女主角韋偉101歲逝世

「小城之春」女主角韋偉101歲逝世
華府調查電影文化節 「驚爆焦點」揭序幕

華府調查電影文化節 「驚爆焦點」揭序幕
東京影展閉幕 中國電影「雪豹」獲最大獎

東京影展閉幕 中國電影「雪豹」獲最大獎

熱門新聞

陳立民立志要做最地道的台灣菜。（記者邵敏／攝影）

華男逃亡＋坐牢16年 61歲開餐廳上榜米其林

2023-10-29 02:19
陳立民經營的「頤中福」台灣餐廳，成為今年洛杉磯唯一上榜的米其林中餐館。（受訪者提供）

坐牢像度假 「米其林」中餐廳老闆 曾不捨出獄

2023-10-29 14:14
抓捕野鴨野鵝等野生動物屬於違法行為，最高可罰款25萬、刑期兩年。（記者邵敏／攝影）

華人大媽公園抓野鵝燉湯 被抓還問「我有錯？」

2023-10-31 13:56
華女金芳（右）與菲茨帕特里克乘車出遊。（檔案圖）

金芳失蹤案新進展 遺骸發現通知家人

2023-11-01 14:10
10月29日，紐森現身上海外灘街頭，引大批民眾圍觀。（視頻截圖）

加州州長攜妻霸氣逛上海灘 一路風光引圍觀

2023-10-30 20:24
八歲的王子謙（David Wang，左）今年以「隱形人」第三次榮獲「萬聖節最佳裝扮創意獎」，成爲坦密庫拉聯合學區少有的萬聖節裝扮創意「三連冠」。（家長提供）

8歲華童萬聖節「隱形人」創意裝扮 坦密庫拉學區3連冠

2023-11-01 02:05

超人氣

更多 >
未來的西班牙女王…最美公主成年宣誓 父王青澀照曝光

未來的西班牙女王…最美公主成年宣誓 父王青澀照曝光
練MMA格鬥練到膝蓋得動刀 查克柏格病床照曝光 親吐明年出賽計畫

練MMA格鬥練到膝蓋得動刀 查克柏格病床照曝光 親吐明年出賽計畫
紐約華女疑精神失常「投靠」按摩店 業者盼家人尋回

紐約華女疑精神失常「投靠」按摩店 業者盼家人尋回
股神粉絲注意 巴菲特大砍持股 錢進現金與美國短債

股神粉絲注意 巴菲特大砍持股 錢進現金與美國短債
美空軍官員：若「台灣有事」估7成台灣人留下奮戰

美空軍官員：若「台灣有事」估7成台灣人留下奮戰