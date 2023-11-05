兒童短片「無序」 交流中美文化

各個年齡的小朋友身穿禮服走紅毯，這些小朋友都是這部短片的小演員。（記者張宏／攝影）

由十多名兒童參演的兒童電影短片「無序」（DISORDERLY）日前迎來首映禮。電影由華裔 青少年參與創作和表演，描述中國兒童在美國生活所面臨的挑戰和機遇。

首映在比佛利山的Fine Art劇院舉辦，各個年齡的小朋友身穿禮服走紅毯，他們都是這部短片的小演員，其中大多數是華裔小孩。主辦方Jacky劉表示，這部短片由ALT好萊塢 童星機構、金獅影業及SWEET DEALS娛樂聯合拍攝，歷時數月完成。

電影以兒童和青少年作為主要角色，徵集12個年齡從七歲到14歲的青少年，為他們提供在好萊塢一展身手的機會。眾所周知以小孩作為主角拍片很不容易，因為孩子們基本是零表演基礎，所以拍攝過程比較長，需要導演手把手指導。

主辦方Sharon Tan表示，這不只是一部兒童作品，也是文化交流契機。希望通過這部短片，讓觀眾更加深入瞭解不同文化間的共鳴和理解。短片講述另一種文化背景的孩子，在異國他鄉的成長經歷，參演的孩子多數是華人 小孩，他們有的在美國出生，有的在中國出生，但是他們在美國，依然能展示自我和才華，並融入社會。