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藝術家魏海敏演講 華生感受京劇之美

記者子為/洛杉磯報導
知名京劇表演藝術家魏海敏在洛加大以「我們時代的京劇：魏海敏和她的角色」為主題舉辦了講座。（受訪者提供）
知名京劇表演藝術家魏海敏在洛加大以「我們時代的京劇：魏海敏和她的角色」為主題舉辦了講座。（受訪者提供）

知名京劇表演藝術家、梅派傳人魏海敏日前應邀在洛杉磯加大（UCLA）以「我們時代的京劇：魏海敏和她的角色」為主題舉辦講座，並現場示範梅派名劇「貴妃醉酒」創新京劇「慾望城國」等片段。到場欣賞的華人學生表示，真切感受到京劇魅力，十分驚艷。

（視頻素材源自受訪者，記者劉子為製作）

講座的主旨是為讓更多新生代感受和理解京劇之美和其創新之處，魏海敏簡明扼要介紹京劇歷史、分類、創新之路、和讓她不斷學習成長的求藝之路。活動中，魏海敏還演繹幾個京劇片段，包括知名傳統京劇「貴妃醉酒」，和根據莎翁「麥克白」改編的京劇「慾望城國」。除表演外，魏海敏還講解表演過程中的一些細節和巧思，比如如何通過身體動作外化角色性格。

洛杉磯加大中國研究中心主任白睿文（Michael Berry）、台灣書院主任簡德源、來自校內外的京劇愛好者、以及許多在校學生參加講座，不少觀眾表示「收穫頗豐」。洛加大在讀博士生王小姐因為教授的推薦參加該講座，她指出，在聽講和觀看表演過程中，不斷感受到驚艷，以及對美的感動。

王小姐表示，她此前對京劇只是略知一二，因為家裡長輩喜歡，兒時有跟著一起看，但後來京劇漸漸淡出她的視野，這次有機會再欣賞，讓她更深刻地感受到京劇之美。

魏海敏此行是受亞洲文化協會（ACL）台灣基金會的贊助，共前往美國13所大學巡講，此前已結束美國東部行程。魏海敏是頂尖京劇演員，獲得獎項和榮譽無數，包括中國戲劇表演藝術最高獎「梅花獎」等。她生長於台灣，1978年畢業於海光劇校，初學刀馬旦、後習青衣。畢業後即任海光國劇隊當家青衣花旦。1991年拜大陸京劇表演藝術家梅葆玖為師，專攻梅派藝術。

魏海敏現場示範梅派名劇「貴妃醉酒」、創新京劇「慾望城國」等片段。（受訪者提供）
魏海敏現場示範梅派名劇「貴妃醉酒」、創新京劇「慾望城國」等片段。（受訪者提供）

京劇 洛杉磯加大 華人

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