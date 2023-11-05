二手鋼琴市場水深 華人團購易踩坑

YAMAHA U1鋼琴示意圖。（YAMAHA官網）

曾經是奢侈品的鋼琴現如今已成為不少家庭的必需品，所謂技多不壓身，很多華人 家長也是重金培養孩子從小開始學習鋼琴。作為保值率高的樂器，二手鋼琴相比較新鋼琴有著不小的價格優勢，不過市場價格落差大，如何選擇成為非專業人士最為困擾的問題之一。

拿華人購買較多的YAMAHA鋼琴為例，市面上的新鋼琴就分了日本原裝進口、印尼產和中國產等，價格上也有不小的差距。雖說買新鋼琴屬於一勞永逸，但是高昂的價格讓不少華人望而卻步。南加 很多琴行可以買到70年代到90年代的二手鋼琴，拿U1立式鋼琴為例，官網的價格近1萬2000元，而市面上的二手鋼琴價格大概在2000到5000元不等，這其中的好壞對於消費者來說難以判斷。

在南加從事鋼琴教育多年的劉老師表示，自己一直有幫一些琴行代賣鋼琴，之所以價格不同，年分不同是其中因素之一，更重要的是，廉價的二手鋼琴翻新不夠精細，比如價格高的二手鋼琴一般在拋光上會做的很好。老鋼琴在翻新過程中需要更換很多零件，一些不良廠家會使用一些中國的廉價配件更換，加之海運途中可能會出現的意外情況，這樣會很大程度上影響鋼琴的音色和手感等，因此價格上就會有高低。

劉老師表示，如果要買二手鋼琴，一定要帶著專業人士去正規琴行挑選，這樣不僅有保修，還能對比不同價位鋼琴的手感和音色。有些人貪便宜和個人購買二手鋼琴，萬一出現質量問題就只能自己花錢維修。

近年來社群媒體 還流行鋼琴團購，原價1萬2000元的U1新鋼琴只要9000元左右。不少民眾反映踩坑現象嚴重，有民眾表示等海運時間久，到手竟花了八九個月，還有民眾表示鋼琴到手後不到3個月就出現質量問題，去和團購負責人反映也是久久得不到處理。