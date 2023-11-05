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賭城服務業3.5萬人醞釀罷工 恐衝擊F1賽事

編譯胡立宗／綜合報導
F1大賽拉斯維加斯站即將開跑，但賭城大道上的服務業員工卻可能罷工。（取自Formula 1 Las Vegas Grand Prix網站）
F1大賽拉斯維加斯站即將開跑，但賭城大道上的服務業員工卻可能罷工。（取自Formula 1 Las Vegas Grand Prix網站）

賭城拉斯維加斯的3萬5000名服務業員工今年約滿後因為薪資條件談不攏，一直無法與旅館、賭場續約。工會下最後通牒，如果11月10日還搞不定，就會罷工走上街頭，恐衝擊在拉斯維加斯舉行的F1大獎賽。

2023年似乎是勞資頻生齟齬的一年，先是好萊塢罷工，接著是UPS的，然後底特律三家車廠的員工也上街頭，現又多了賭城。

內華達州「廚工工會」（Culinary Workers Union）本周表態，如果3萬5000名員工的新約談不攏，將會在F1大賽前罷工，畢竟雙方從4月就已經開始談續約的事了。

可能受到影響的包括米高梅國際酒店集團（MGM Resorts International）、凱薩娛樂（Caesars Entertainment）、永利酒店（Wynn Resorts）等業者，以及Las Vegas Strip（賭城大道）上大大小小的Bellagio、New York-New York、Flamingo、Luxor 、Paris Las Vegas、Planet Hollywood、The Cromwell共18家飯店及賭場。

工會財務祕書、合約談判人Ted Pappageorge在記者會上表示，工會與會員都不希望走到最難堪的那一步，但是工會會員都做好準備，必要時會團結起來罷工。他還說，工會會在罷工期間給會員財務支持，肯定會照顧好勞工。全州（內華達州）共有6萬名會員的廚工工會已經很多年沒有走上街頭了。

工會表示，尚未正式續約的員工暫時支領26元的時薪，但不願透露目標值到底為何，只說會是史上最大的漲幅。KNBC指出，永利酒店，凱薩娛樂與米高梅集團則未立即回覆。

另一個引發爭議的焦點則是安全問題，不論是酒吧侍者或廚房雇員，還是清潔房間的人，都認為各家飯店、賭場的安全防護不夠。Bellagio的資深酒侍Leslie Lilla告訴美聯社，安全警鈴不夠，她們需要，客人也需要。

罷工 賭城 F1

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