中低收入房貸減免 3.5億待申請 最高8萬元 免費提供6種語言協助

加州住房和經濟權益倡導組織律師Mary Day（左）和見證人Danny Bishop（右）。（記者楊青/攝影）

預計將持續到2025年的加州 房屋抵押貸款 減免計畫，符合條件者將獲得高達8萬元的房貸減免，疫情 之後保住自己面臨還貸困境的房屋，不是夢。

少數族裔媒體中心2日邀請加州房貸減免計畫執行負責人、加州房貸困境援助律師等深入探討加州有色人種社區，在疫情之後保住家庭住宅所面臨的新挑戰，以及殭屍抵押貸款和掠奪性的房產評估清潔能源PACE融資的威脅。加州住房財政局（CalHFA）負責人Rebecca Franklin、加州住房和經濟權益倡導組織律師Joe Jaramillo和Mary Day、加州農村法律援助計畫（CRLA） 協調員Johanna Torres等參加當天研討。

Rebecca Franklin表示，由聯邦政府出資，加州抵押貸款減免計畫於2021年3月推出，於2023年初擴大實施。該減免計劃是為房屋還款困難者量身設計，每戶最多提供8萬元的房貸減免，兩年多來已先後花費6.5億元，為2萬多戶還貸困難戶提供房貸減免，或者讓他們能夠跟上還房貸速度。

加州住房財政局（CalHFA）負責人Rebecca Franklin。（記者楊青/攝影）

Franklin表示，疫情期間有色人種社區受創尤其嚴重，所以政府採取了各種方式幫助房屋還貸困難戶，希望他們能夠保住自己的房子，比如說因失業或家庭成員生病而還貸困難，都可能獲得幫助，政府也同時會在房產稅為他們提供一些優惠，貸款利息也可獲得調整。她表示，目前該減免計畫仍在進行當中，還有大約3.5億元可以申請，有需要的民眾可以聯絡California Housing Finance Agency。

Franklin表示，加州房貸減免計畫申請有一定的審查門檻，申請的房屋必須是貸款人主要居住的房屋，貸款家庭需為中低收入。她表示，即便不符合申請條件，他們也會轉介住房法律方面的協助和支持，目前提供六種語言的法律支持，這些服務都是免費的。

Joe Jaramillo表示，隨著疫情結束，加州確實不少家庭面臨因還不上貸款而房屋被收回的困境。政府提供的總數高達數億元的減免，申請人當然要接受審查，但不申請，你可能永遠不知道自己是否符合條件可以獲得幫助。

加州住房和經濟權益倡導組織律師Joe Jaramillo。（記者楊青/攝影）

他同時提到疫情期間一些家庭因陷入掠奪性的清潔能源計畫PACE而使得自己的房貸陷入泥沼。很多人在申請該計畫的過程中以為是免費獲得的，但實際並非如此。低收入人群根本沒有辦法從這個項目中受益，因為他們家裡根本就沒有裝這些節能的設備，反而讓他們的房產稅成倍增加，最後因為收入有限無法還貸，導致房屋受到威脅。

與會專家指出，殭屍貸款也是讓許多人陷入還貸困境的原因之一。當天作證的一名西裔居民表示，自己和家人從墨西哥來到美國長期生活在貧困邊緣，所以咬牙購買了一棟房子，希望居有定所。他們買房時獲得兩個貸款，他們一直還貸沒有拖欠。

但疫情中遭遇一段經濟困難，所以申請調整貸款。他們的第二貸款開始是由一個全國公司提供，但後來不知什麼原因該公司消失了，再後來他們收到了一些電話，要求他繼續支付房貸。他現在對自己房屋的貸款和還貸還是一筆糊塗帳，但是賬單和罰款不斷地寄來。

與會律師表示，有些貸款會向借貸方提供詳細的法律文件，而一些掠奪性的貸款服務則可能以不詳信息讓貸款者陷入混亂之中，要小心。