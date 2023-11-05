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南加銀行家楊信設獎學金 助台灣關島學生交流

記者張庭瑜╱洛杉磯綜合報導
台東大學師生參與關島大學亞太研究中心主辦當地場部落文化研習營活動。(關島大學及駐關島辦事處提供)
台東大學師生參與關島大學亞太研究中心主辦當地場部落文化研習營活動。(關島大學及駐關島辦事處提供)

關島大學在2023年8月25日舉行頒獎典禮，向10位關島大學農業系和6位國立屏東科技大學農園生產系學生頒發獎學金，資助他們舉辦雙向智慧農業技術與文化體驗海外學習計劃。這些慷慨的獎學金來自台灣國策顧問楊信的基金會，每位學生將獲得1000元獎學金。同時，該基金會也將支持台灣和關島兩地大學之間的交流合作。

楊信(中)及駐洛杉磯經文處代表一行人接待來自關島大學亞太研究中心代表團。（翻攝至...
楊信(中)及駐洛杉磯經文處代表一行人接待來自關島大學亞太研究中心代表團。（翻攝至馬里亞納群島綜藝新聞（Marianas Variety）

獎學金頒發者楊信是加州Seville Classics公司創始人兼首席執行官、南加大通銀行董事長，並同時擔任中華民國總統府國策顧問。

獲頒獎學金的關島大學農業系10位學生於7月份前往台灣國立屏東科技大學，參與智慧農業技術學習交流，並參加國立台灣師範大學舉辦的「優華語計畫」課程，這使他們在台灣期間不僅更深入地體驗當地文化和語言，還能夠與關島大學自然與應用科學學院教授進行交流。此外，國立屏東科技大學農園生產系6名學生也同樣獲頒獎學金，並於在8月份到訪關島，與當地學生交流，參觀當地農場和關島大學農業實驗站，同時分享雙方學校如何成功地整合虛擬現實技術於課程之中。

關島大學日前舉行頒獎典禮，向10位關島大學農業系和6位國立屏東科技大學農園生產系...
關島大學日前舉行頒獎典禮，向10位關島大學農業系和6位國立屏東科技大學農園生產系學生頒發獎學金。(關島大學及駐關島辦事處提供)

駐關島辦事處處長陳盈連表示，2020年10月駐關島辦事處恢復設立以來，已經促成關島大學和台灣大專院校簽署13份校級和院級合作備忘錄，今年國立屏東科技大學農園生產系師生與關島大學合作辦理智慧農業和南島文化交流計畫，在楊信獎學金的滋潤下，台灣和關島的高等教育合作逐漸開花結果，相信未來雙邊各種領域合作關係將會更加豐富。

楊信表示，提供獎學金的主要目的是因為他們認為到台灣學生前往關島留學的距離較近，這使得家長更放心。 此外，來回台灣和關島之間的交通也相對便捷，這讓學生和家長之間的交流和往返更加方便。 因此，提供獎學金可以鼓勵台灣學生選擇關島作為留學目的地。

據介紹，這些獎學金是楊信基金會捐贈總額60萬元一部分，獎學金不但將用於關島大學校長辦公室新成立亞太研究中心項目，也將用於資助智慧農業科技文化體驗留學計劃兩年獎學金，還將每年提供兩項獎學金，用於支付台灣研究生前往關島大學學習。

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