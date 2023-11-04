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巴沙迪那動漫展登場 粉絲cosplay狂歡

記者朱敏梓／巴沙迪那市報導
巴沙迪那動漫節將在本周末登場。（取自Visit Pasadena）
巴沙迪那動漫節將在本周末登場。（取自Visit Pasadena）

本周末11月4日至5日，巴沙迪那動漫節（Anime Pasadena）將在巴沙迪那會展中心（Pasadena Convention Center）登場，為世界各地熱愛動漫、漫畫和日本流行文化的動漫迷們帶來一場盛會。

本次動漫節包括至少350家供應商、超過45位名人嘉賓，還有現場音樂、遊戲、小組討論等多個環節。主辦方表示，今年將通過一系列活動和包含在入場費中的「免費贈品」來回饋粉絲，例如兩個免費的專業攝影亭、尋寶遊戲、免費的街機區，甚至還有限量版巴沙迪那動漫節飾品贈品。

在巴沙迪那會展中心，粉絲們可以坐下來聆聽他們最喜歡的創作者的聲音，今年的專題討論會聚焦在日本人氣動畫「鏈鋸人」（Chainsaw Man）、漫畫「咒術迴戰」（Jujutsu Kaisen）、「文豪Stray Dogs」（Bungo Stray Dogs）以及熱門遊戲「王國之心」系列 (Kingdom Hearts)等。

隨著今年Netflix 真人版「海賊王」的成功，主辦單位確保邀請了知名英語配音演員來打造這部自1997 年開始製作的動畫，該動畫共有20 季、11 個傳奇故事、32 條支線、1000 多集劇集。想要了解更多信息，包括門票和活動時間表，請訪問animepasadena.com。

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