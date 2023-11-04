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南加父女檔橋牌高手 征戰全美賽事

記者楊青/洛杉磯報導
南加州父女檔橋牌高手張喬昌（左）和張胤洵（Sophia Chang，右）。（記者楊青/攝影）
南加州父女檔橋牌高手張喬昌（左）和張胤洵（Sophia Chang，右）。（記者楊青/攝影）

日前落幕的南加州第四屆雙十國慶盃橋牌校際邀請賽，南加州東海大學校友隊力挫群雄勇奪冠軍，其中父女檔好手張喬昌和張胤洵立下汗馬功勞，再次引人注目。

目前在亞利桑納一家知名審計企業擔任數據分析員的張胤洵（Sophia Chang），多次代表美國橋牌隊參加重大國際橋牌比賽。她回憶，自己九歲開始學打橋牌，當時是父親教哥哥打橋牌，她在旁邊觀戰，慢慢覺得很有意思，也跟著一起學。14歲時第一次去參加美國橋牌國家代表隊選拔，鎩羽而歸，但之後幾年卻越戰越勇。17歲再試，終於如願以償，2018年開始代表美國隊參加各種國際橋牌大賽，首戰北京橋牌國際大賽即獲名次，之後再戰義大利等國際大賽，屢獲佳績。

張胤洵表示，打橋牌讓她的人生更加豐富。她與一位中國大陸移民隊友固定合作具默契，她從中學會了如何與人溝通和交流，不同背景的人可以合作無間。從2013年開始，兩人幾乎打遍了南加州各種橋牌賽事，繼而進軍亞特蘭大、拉斯維加斯、芝加哥、華府等全國大賽。她表示，橋牌的世界很獨特，大家非常友好，但競爭性又很強。現在橋牌愛好者大多是年長者，跟他們學到很多，成爲好朋友忘年交。

張胤洵表示，橋牌考驗人的智慧，同時也是很社交的體育形式，她後來選擇電腦專業，現在從事數據分析，都得益於從小的橋牌訓練。

張胤洵的啟蒙老師是自己的父親。來自台灣的橋牌好手張喬昌（Jack Chang）表示，自己喜歡打橋牌，所以一對兒女在兩三歲時就教他們打橋牌，引導他們對數目字的興趣， 10歲時候教他們一些基本的橋牌知識，也到俱樂部去跟別人一起切磋，有了興趣。兩個孩子不負期望，雙雙成為美國青年橋牌代表隊選手。

張喬昌表示，很多人認為橋牌高深莫測，但事實上他9歲時候，看了一本橋牌入門書，沒有老師，自己琢磨，後來開始教鄰居打牌，在台灣時參加校際盃比賽，一直都很有興趣。他說，打橋牌需要對數字有一定的概念和靈敏性，兩個孩子後來都從事電腦專業，兒子在西雅圖微軟公司，也證明橋牌對加強人的思考和邏輯有幫助。

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