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汽車保險經紀嘆：今年最難買 建議貨比3家

記者張宏╱洛杉磯報導
根據個人財力選擇適合自己的保險細項。（取自Statefarm網站截圖）
根據個人財力選擇適合自己的保險細項。（取自Statefarm網站截圖）

汽車保險上漲趨勢下，是否該換一家保險公司？以及如何選擇更合理的保險細項？ 汽車保險經紀認為，要避免討價還價，貨比三家，因為現在不是消費者市場。

保險經紀丁言愉表示，他從業30年，第一次看到保險如此難買；他經常提醒客人不要忘記付保費，以免失去保險。丁言愉說，現在不是討價還價的時候，保險公司都在往外趕客人，有保險要好好珍惜。

以往客人在網上還能找到「小保險公司」看起來便宜的估價；但是現在情況是，越是小的保險公司越難撐下去，汽車修理費不由保險公司決定，這是保險公司普遍面對的問題。而大的保險公司和修車廠有合約，可以拿到相對便宜的修理價格，小公司很難匹敵。

以往保險公司為拉生意給很多優惠折扣，如「公司折扣」或「學生折扣」等，現在保險公司不賺錢，就把這些折扣拿掉。尤其是里程折扣，以前一些人因為開車里程少，可以申請到里程折扣；現在基本是里程一刀切，沒有特別優惠。

對於一些人通過減少保險賠付額度，來節省保費的做法，丁言愉並不建議，他說，要根據自己財務狀況，找到最高賠付額度的保險。雖然法律規定，沒有貸款或不是租車的車主可以不投保全險，只買最低賠付1萬5000元到3萬元的責任險即可；但過低的賠付額，一旦出事故，根本不夠用。而且責任險也根據投保人的駕駛記錄決定保費，記錄好相對便宜，如果記錄不好，只買責任險也不能便宜多少。

考慮到現在很多好車都要20萬元到30萬元，財產損害的賠付金額建議在10萬左右。對於自付額，丁言愉認為1000元比較合理，他也看到有些客人2500元自付額甚至更高。但是根據統計，加州20%車禍是對方過錯，如果對方沒有保險，就只能通過自己的保險理賠，自付額太高就不划算。同時因為治安變差，砸窗盜竊案增加，建議加一個汽車的車窗保險。這樣即使維修費沒超過自付額，保險公司也能支付車窗修理費。

如果發生事故，是否一定要報保險？丁言愉表示，如果有身體傷害，必須報加州車管局DMV和保險，如沒有人受傷，車子損失在千元以下，不一定要走保險。超過1000元可走保險。現在開車不僅要自己注意，還要注意別人，避開可能出現車禍的車子。

保險 保費 加州

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