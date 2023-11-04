無險上路車增加 駕駛人要小心

無保險就上路的駕駛者增加，作為普通人要更加小心駕駛，留心周遭可能引起車禍的車輛。（讀者提供）

汽車保險 公司在加州 調漲保費 受阻，引發嚴打「騙保」現象，也導致無保險上路者增加。普通民眾要更加小心駕駛，同時不要輕易借車給他人。

保險業者張國興表示，受調漲保費受阻影響，部分保險公司退出加州市場，對車禍審核也更嚴格。他建議客人發生事故理賠時，要實話實說。最近有客人發生車禍後沒有講真話，明明是自己撞到牆，卻報告保險公司說車子是停在那被其他人碰撞，希望保險公司賠付；經過調查，保險公司判定碰撞不合理拒絕賠付。張國興說，這種事件，保險公司有權追溯詐欺責任，他提醒民眾千萬不要抱佔便宜心理，維護良好信譽記錄更重要。

在購買汽車保險時，責任險千萬不要按照州政府最低標準，理賠額度只買1萬5000元到3萬元。因為現在很多人開電車，維修成本高，像特斯拉維修和等待時間都很長，提高責任險保額、最好再加入租車險，是較好的選擇。且如有律師介入，對方可能獅子大開口，更高的保額，就顯得很有必要。

張國興強調，千萬不要為節省保費而降低理賠額度，尤其現在購買新保險困難，一些人沒有保險就上路，還要在保險中加入沒有保險情況下的理賠內容。

張國興的一個客人最近從中國回來，車保險過期，還把車子借給別人開，結果遇到事故，沒有辦法從保險公司處獲得理賠。「不要將車子借人，這意味著把自己的財產交予他人。車子借人，車主也有理賠責任，如果對方出車禍，理賠責任在車主，如果因此傾家蕩產，將得不償失。」

發生車禍，錯不在己就不會漲保費嗎？張國興表示，以往很多人發生車禍，以為只要保險公司判定投保人無過錯，就不會漲保費。現在雖然不是投保人的錯，但也有可能讓保險公司決定不收這個客人。張國興的一個客人曾發生三次車禍，雖然都不是這位客人的過錯，但會被保險公司定義為不是好的客人。現在保險公司收新客人會調出其全部記錄，因此安全駕駛很重要，有時即使有先行權，但如果對方開車很狂野，也要盡量避開。