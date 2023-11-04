汽車保險大漲價 想買要排隊

在人人都要開車的南加州，汽車保險費用日益上漲顯然增加民生壓力。（記者張宏╱攝影）

汽車保險 費用創47年來最高，從業30年的汽車保險業者從未見過買保險和移民一樣，要限額要排隊！加州 雖有保險局每年只能漲6.9%的保護傘，但是華人保險業者表示，一些保險公司因此放棄加州市場，還有保險公司開始趕客模式，可謂是客人、保險經紀和保險公司三難的局面。

根據日前發布8月消費者物價指數報告，全美汽車保險費用比去年上漲19%，這是自1976年以來車保的最大年度增幅。像佛羅里達州等一些氣候極端的州車險在去年上漲88%。根據J.D. Power2023年美國汽車保險研究顯示，31%在美國營運的汽車保險公司去年實施費率上調，總體平均價格上漲15.5% 。

美國勞工統計局消費者物價指數 (CPI) 證實，即使2023年通膨有所放緩，美國駕駛者車保費 用仍上漲。Progressive估計僅責任保單的車保平均費用每月是81元至146元。實際情況是，根據保險範圍、駕駛員人口統計、車輛價值及居住的州，支付費用遠高於此。

保險經紀鹿強表示，目前費率對業者來說沒有獲利空間，疫情後零件和人工成本變本加厲，以前修一個車的保險槓價格是1000元到2000元，現在要4000元到5000元，修理費率兩三倍的增長。保險公司唯一能做的是漲保費，但受到加州保險廳規定，每半年只能漲一次，每次最高6.9%，可申請但未必批准。6.9%不夠負擔成本，這個差價是在20%-30%以上，按照6.9%的標準要等至少兩年才能漲夠。

他說，政府不讓漲價，保險公司就消極怠工，不做或少做。因此現在買保險要等待，等待時間至少10天到1個月不等，取決不同保險公司，等到客人沒有耐心自動離開。因此現在新客戶買不到保險，有的人能等，有的等不及就冒險上路。

經紀人也苦不堪言，以前賣多有獎勵，現在保險賣多會收到警告，因為一些保險公司每月接多少保險申請是有限額的，感覺買保險和移民一樣，要排隊有限額。不僅如此，以前詢價很容易，現在要把所有資料包括駕照，SSN和車子Vin號碼等信息全部遞交才能報價。經紀人工作量不但變大，因保險公司拖字訣導致客人離開，經紀做無用功， 保險公司還縮減經紀人回扣，以前15%折扣降到10%。

現在客人、經紀人和保險公司都很難，這說明保險體制出現問題，州保險廳應該拿出解決方案，而不是單純從數字說話。