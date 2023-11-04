獅子會海報比賽 中學生祈願和平

洛杉磯菁英獅子會「國際和平海報比賽」日前揭曉，獅子會負責人與評委合影留念。（菁英獅子會提供）

洛杉磯 菁英獅子會舉辦的「國際和平海報比賽」落幕，來自河濱縣坦密庫拉（Temecula）、洛杉磯縣核桃 和聖瑪利諾學區 的三名中學生，以獨特的創意設計分別贏得冠、亞、季軍，其中冠軍將角逐11月的國際獅子會大區賽。此外，獅子會舉辦了青少年毒品防禦宣導等多場活動。

坦密庫拉谷Vail Ranch中學Yutong（Melody）Gong獲得第一名（右），核桃學區Suzanne中學Zoe O-Ching Ng獲得第二名（左，代領）；聖瑪利諾學區Huntington中學學生Sophia Sun（中）獲得第三名。三人分別獲得菁英獅子會會長Johnny Chang頒發的獎金。（菁英獅子會提供）

2023-2024年度國際獅子會「國際和平海報比賽」主題「勇於夢想（Dare to Dream）」，來自南加各地38位選手帶來了精采作品。菁英獅子會第三副會長Millie陳和Diana趙博士召集並主持當天活動。洛杉磯菁英獅子會會長Johnny Chang表示，每位青少年都有自己的夢想，他們比成人更能公開地表達這種感覺，所以今年國際獅子會邀請少年兒童以繪畫和海報的形式，展現自己心中及向整個世界散播和平種子的美好願望，夢想不僅是願望和希望， 更是一條道路、目標和抱負。

冠軍獲得者Vail Ranch中學Yutong（Melody）Gong（右二）與家長和菁英獅子會會長Johnny Chang（左二）。（菁英獅子會提供）

本屆比賽從9月初開始徵集，共有44名學生報名，收到38件參賽作品，經過4位專家現場評審，第一名由坦密庫拉谷聯合學區Vail Ranch中學Yutong（Melody）Gong獲得，作品《 Flower of Peace（和平之花）》將代表菁英獅子會參加11月15日的國際獅子會D4-L2總監區決賽。第二名是核桃谷聯合學區Suzanne中學學生Zoe O-Ching Ng；第三名是聖瑪利諾學區Huntington中學學生Sophia Sun。三人分別獲得菁英獅子會會長Johnny Chang頒發的獎金。