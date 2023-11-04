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佳信健保 解析各醫療方案利弊

記者王若然／蒙特利公園市報導
「佳信健保服務」的兩位資深健保計畫專員Albert徐及Amy王（右）。（視頻截圖）
「佳信健保服務」的兩位資深健保計畫專員Albert徐及Amy王（右）。（視頻截圖）

「佳信健保服務」（Anneta Insurance Solutions）的兩位資深健保計畫專員Albert徐及Amy王28日來到世界日報Youtube頻道「U視頻」，兩人以一問一答的方式，深層講解了醫療健保各種方案的利弊，紅藍卡申請、更改期限等民眾最關心的問題。

Albert徐介紹，初次申請紅藍卡的民眾，最早可以在65歲生日前三個月開始申請，截止日期為生日後的三個月，總期限為七個月。每年的10月15日至12月7日為年度開放申請期，任何計畫的更改、申請將在下一年的1月1日生效。如果錯過了這個時間，來年的1月1日至3月31日又有一個開放申請期。不過在此期間申請的方案，生效時間將在下個月的1日。

除了這兩個比較普遍的申請期，還有兩個特殊申請期。第一，被診斷出慢性病，正在服用相關藥物的人可以不受限制，隨時提出申請；第二在加州更改白卡資格政策下，民眾符合條件者申請白卡，這時也可以申請紅藍卡，不受時間的限制。

Albert徐及Amy王分析了如今健保市場上比較火的退費、慢性病特殊健保等計畫。Albert說，退費計畫已經有四五年歷史，幾乎每家健保公司都有退費計畫。不過該項「退費」不是給現金或支票，只是帳面更改，其實是一種優惠計畫。所謂「羊毛出在羊身上」，在該計畫下，承保人所有的保險內容也會打折扣。另外有白卡加紅藍卡的民眾也不適合參加退費計畫。因為原本需要支付的B部分月費，會由加州政府承擔，無法享受到退費。

佳信健保代理超過20家保險公司，包含Aetna、Alignment、藍十字、藍盾、健新健保、中心健保等，為民眾提供一站式服務。「佳信健保服務」在阿罕布拉市、聖蓋博市、羅斯密市、工業市、羅蘭岡、柯汶納市、三藩市、戴利城、聖荷西均設有服務中心，聯絡電話1-833-378-1890。如欲知更多可上頻道https://www.youtube.com/watch?v=cJCHNoEz6XA

健保 紅藍卡 白卡

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