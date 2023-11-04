「大鬍子」哈登加入洛杉磯快艇隊

美國職籃NBA的洛杉磯快艇隊迎來球星「大鬍子」哈登。（美聯社）

美國職籃NBA 的洛杉磯快艇 隊（LA Clippers）2日特別為新加盟的球星「大鬍子」哈登（James Harden, The Beard）舉行歡迎記者會，將這位近來引發諸多爭議的球員正式介紹給快艇球迷。

快艇隊本賽季大動作交易，除了從費城 76人隊換來哈登，與塔克（P.J. Tucker），也從沙加緬度國王隊（Sacramento Kings）換來年僅23歲、身高211公分高的中鋒Filip Petrušev。

KTLA認為，對於下周一（6日）將要在麥迪遜廣場花園對戰紐約尼克隊（New York Knicks）的快艇來說，哈登加入後的明星陣容正是火力展示的好機會，也能為接下來的賽季打響名聲。

哈登加盟後，快艇將擁有四位打過NBA明星隊的成員，而且全都生長於洛杉磯縣。哈登說經過15年的「在外飄泊」，現在他有回到家的感覺。雖然已經34歲，拿到季賽MVP也是多年前的事了，但哈登說他還是一流好手，能夠與其他人一起協助快艇奪冠。

哈登曾經待過布魯克林籃網隊（Brooklyn Nets）與費城七六人隊，他說他離開籃網時曾經以為會在七六人退休的，但是很多事情不是他自己能夠決定的，「反正七六人隊不要我」，那就回家吧。

十度入選NBA明星隊的哈登說，他已經和總教練泰隆魯（Tyronn Lue）談過，「我願意為任何相信我的教練賣命」。他還發下豪語，說他是球場的創造者，不是體制規範他，他自成一格。